17 Temmuz 2020 Bim aktüel kataloğu indirimleri! Bu hafta cuma günü Bim'de neler var?

Bim her hafta salı ve cuma günleri aktüel kataloğu ürünlerini tüketicilerle buluşturuyor. 17 Temmuz 2020 Bim aktüel kataloğu fırsatları ise zincir market mağazasının internet sitesinde yayımlandı. Bu hafta Bim aktüel kataloğunda Fakir elektrik süpürgesi 549 TL satış fiyat ile yer aldı. İşte 17 Temmuz Bim aktüel kataloğu...







