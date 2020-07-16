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16.07.2020 - 15:55 |

17 Temmuz 2020 Bim aktüel kataloğu indirimleri! Bu hafta cuma günü Bim'de neler var?

Bim aktüel 17 Temmuz 2020 kataloğu yayımlandı. Bu hafta Bim'de küçük ev aletlerinden teksti ürünlerine kadar pek çok üründe fırsat bulunuyor.Cuma günü raflarda yerini alacak avantajların neler olduğu ise araştırılıyor. İşte 17 Temmuz 2020 Bim aktüel kataloğu...

17 Temmuz 2020 Bim aktüel kataloğu indirimleri! Bu hafta cuma günü Bim'de neler var?

Bim her hafta salı ve cuma günleri aktüel kataloğu ürünlerini tüketicilerle buluşturuyor. 17 Temmuz 2020 Bim aktüel kataloğu fırsatları ise zincir market mağazasının internet sitesinde yayımlandı. Bu hafta Bim aktüel kataloğunda Fakir elektrik süpürgesi 549 TL satış fiyat ile yer aldı. İşte 17 Temmuz Bim aktüel kataloğu...

17 Temmuz 2020 Bim aktüel kataloğu indirimleri Bu hafta cuma günü Bimde neler var

17 Temmuz 2020 Bim aktüel kataloğu indirimleri Bu hafta cuma günü Bimde neler var

17 Temmuz 2020 Bim aktüel kataloğu indirimleri Bu hafta cuma günü Bimde neler var

17 Temmuz 2020 Bim aktüel kataloğu indirimleri Bu hafta cuma günü Bimde neler var

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