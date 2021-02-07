17 yıldır mezarda yanan ışık söndü! İşte nedeni...

Bir kargo şirketinde çalışan ve evlilik hazırlığı yapan 65 kilo ağırlığındaki Berna Şallı, 17 yıl önce düğününe bir ay kala basenlerindeki yağı ameliyat ile aldırmak istedi. Dr. Edip Ilgaz tarafından liposuction yöntemiyle yapılan ameliyattan sonra taburcu olan genç kız tekrar rahatsızlandı. İkinci kez ameliyat masasına yatan talihsiz kız kalbinin durması sonucu hayatını kaybetti. Yapılan otopside genç kızın aşırı narkozdan öldüğü ortaya çıktı. Genç kızın ailesi, doktor Ilgaz hakkında dava açtı. Şallı'nın ölümünde kusurlu bulunan doktor, açılan tazminat davasında 81 bin lira ödemeye mahkûm edildi.

ANNESİ 'KARANLIKTAN KORKARDI' DEDİ KIYAMADI

Sabah'tan Erdoğan Öztürk'ün haberine göre; Berna Şallı'nın annesi, Ayşe Şallı, hayattayken kızı karanlıktan korktuğu için öldükten sonra kızının mezarını aydınlatmak istedi. Acılı anne, kızının mezarını aydınlatabilmek için Kepez ilçesindeki evini satıp, Muratpaşa ilçesinde Andızlı Mezarlığı'nın kenarındaki Balbey mahallesinden ev satın aldı. Kızının rahat uyuması için mezardan evine elektrik hattı çektirerek, kızının mezarını aydınlattı.

BERNA'NIN MEZARINDA 'IŞIK GÖRMEYE ALIŞMIŞTIK'

Ancak anne Ayşe Şallı evi eski olduğu ve kentsel dönüşüme girecek olmasından dolayı Kepez ilçesine taşındı. Taşınmayla birlikte mezarlıkta 17 yıldır yanan ışık söndü.

Mezarlıkta yıllardır ışık görmeye alışan mezarlık görevlileri, "O mezarlıkta ışığı görmeye alışmıştık. Artık yanmıyor. Mezarlığa yakın olan vatandaşlar da bize gelip 'Bir şey mi oldu' diye soruyorlar. Işıklar içinde uyusun, mekânı cennet olsun.