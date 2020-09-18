18 Eylül bugünkü koronavirüs tablosu! Son dakika Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu?

Koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı ile ilgili detaylar gündemde merak edilen konular arasında yer alıyor. Koronavirüs ile ilgili biligleri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaşıyor. Koronavirüs tablosu günlük olarak açıklanıyor. Koronavirüs tablosundaki son durum araştırılıyor. Peki 18 Eylül'de koronavirüs tablosunda son durum nedir?

KORONAVİRÜS TABLOSUNDA SON DURUM NEDİR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı;

"Toplamda 9 milyona yakın test yapıldı. Bugün 1.648 yeni hastamız var. Kayıplarımızı ve ağır hasta sayısında artışı durdurmak elimizde. Tedbirlere hep birlikte uyarsak başarılı olacağız. Tedbirlere uyarak sağlık ordumuzun gücüne güç katın. http://covid19.saglik.gov.tr"

18 EYLÜL'DE TÜRKİYE KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

18 Eylül koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı. Akşam saatlerinde koronavirüs tablosunun açıklanması bekleniyor.