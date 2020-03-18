18 Mart Åžans Topu canlÄ± Ã§ekiliÅŸi sonuÃ§larÄ± belli oldu - 979. hafta Åžans Topu sonucu hÄ±zlÄ± sorgulama ekranÄ±

18 Mart 2020 Åžans Topu Ã§ekiliÅŸi sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klanÄ±yor. Her hafta olduÄŸu gibi bu hafta da bÃ¼yÃ¼k bir ilgiyle takip edilen sevilen ÅŸans oyununda haftanÄ±n kazandÄ±ran ÅŸanslÄ± numaralarÄ±nÄ± bir araya getiriyoruz. Ä°ÅŸte Ã‡arÅŸamba gÃ¼nlerinin bir klasiÄŸi olan Åžans Topu'nda bu akÅŸamki Ã§ekiliÅŸ Ã¶ncesi son Ã§ekiliÅŸin sonuÃ§ sorgulama ekranÄ± ve Ã§ekiliÅŸte kazandÄ±ran ÅŸanslÄ± numaralar...



18 MART ÅžANS TOPU Ã‡EKÄ°LÄ°Åž SONUÃ‡LARIÂ



2, 4, 16, 25, 30 + 14Â





Â





ÅžANS TOPU Ã‡EKÄ°LÄ°ÅžÄ° KAZANDIRAN NUMARALARI Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYINIZ



SayÄ±sal Loto 6/49, Åžans Topu, On Numara ve SÃ¼per Loto (SayÄ±sal Oyunlar) oynarken nelere dikkat edilmeli?



-Her kolonda seÃ§ilen rakamlarÄ±n kutucuÄŸuna dik olarak iÅŸaretlenmesi gerekmektedir.



-Ä°ÅŸaretleme kÄ±rmÄ±zÄ± kalemle yapÄ±lmamalÄ±dÄ±r, -DoldurduÄŸunuz bir kolonu oynamadan vazgeÃ§tiyseniz veya yanlÄ±ÅŸ bir iÅŸaretleme yaptÄ±ysanÄ±z; o kolonun altÄ±ndaki Ä°PTAL kutusunun iÅŸaretlenmeniz yeterlidir. -Oyuna istenilen sayÄ±da kolonla katÄ±lmanÄ±z mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r. -Ä°ÅŸaretlediÄŸiniz kuponla bayiden aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±z biletteki numaralarÄ±n, seÃ§tiÄŸiniz numaralar olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kontrol ediniz. -Kuponlar ikramiye talep hakkÄ±nÄ± vermez. -Ã‡oklu Ã§ekiliÅŸ iÅŸaretlemek suretiyle aynÄ± numaralarÄ± 2, 3 veya 4 Ã§ekiliÅŸ iÃ§in de oynayabilirsiniz. -18 YaÅŸÄ±ndan kÃ¼Ã§Ã¼k olanlar bu oyuna katÄ±lamazlar. Kazanan biletlere ikramiye Ã¶denmesini isteyemezler. -SayÄ±sal oyunlara ait biletler termal kaÄŸÄ±ttan Ã¼retilen bilet olup Ä±sÄ±dan korunmalÄ±dÄ±r. Piyango Biletinize ikramiye Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nda ikramiyenizi nereden alacaksÄ±nÄ±z? Milli Piyango biletinin son 3 ( Ã¼Ã§ ) rakamÄ±na kadar isabet eden ikramiye tutarlarÄ±nÄ± Milli Piyango gezici ve sabit bayileri Ã¶demek zorundadÄ±r. Bu bayiler son dÃ¶rt veya beÅŸ rakamÄ±na gÃ¶re isabetli biletlerin de ikramiyelerini Ã¶deyebilirler. Bu tutarlar Ã¼zerindeki ikramiyeler bayi Ã¶deme yetkisi dÄ±ÅŸÄ±ndadÄ±r. BaÅŸbayiler ile sanal ortam bayileri Ä°dare ile imzaladÄ±klarÄ± sÃ¶zleÅŸmede belirtilen tutara kadar olan ikramiyeleri Ã¶derler. YÄ±lbaÅŸÄ± Ã§ekiliÅŸi iÃ§in bilet kupÃ¼rlerine bakÄ±lmaksÄ±zÄ±n, 1.000.000.- ( Bir milyon TL. ) ve daha bÃ¼yÃ¼k ikramiyeler, yÄ±l iÃ§erisinde yapÄ±lacak diÄŸer Ã§ekiliÅŸlere ait bÃ¼yÃ¼k ikramiye Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼kÃ§e, bunlarÄ±n altÄ±nda kalan diÄŸer ikramiyeler Milli Piyango Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼klerince Ã¶denir.







Â

Â

Â