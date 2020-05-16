18 Mayıs bankalar açık mı? 18 Mayıs EFT yapılır mı, bankalar tatil mi?

Sokağa çıkma yasağı bu hafta 4 gün süresince uygulanacak. 16 Mayıs ve 19 Mayıs tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı olacak. Banakların çalışma durumu ise gündemde merak ediliyor. 18 Mayıs pazartesi günü için Türkiye Bankalar Birliği (TBB),açıklama yaptı. Peki 18 Mayıs bankalar açık mı? 18 Mayıs'ta EFT yapılır mı, bankalar tatil mi?

18 MAYIS'TA BANKALAR AÇIK MI?

TBB yönetim kurulunun sokağa çıkma kısıtlaması getirilen illerdeki banka şubelerine ve edimlere ilişkin duyuruda, İçişleri Bakanlığı’nın sokağa çıkma kısıtlaması kararında belirtilen 15 ilde 18 Mayıs

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 18 Mayıs pazartesi günü, banka şubelerinin kapalı olacağıNI açıkladı.

Pazartesi günü banka şubelerinin kapalı olacağı aktarılırken, şunlar belirtildi:

“Kısıtlama kapsamındaki bu 15 ilde yerleşik olan müşteriler bankacılık işlemlerini şube dışı kanalları kullanarak yerine getirilebilecektir. Edimlerinin yerine getirilmesinin son günü 18 Mayıs olan müşterilerin ise edimlerinin 20 Mayıs’a ötelenmesi hususunda üyelere tavsiyede bulunulmuştur..”

EFT YAPILACAK MI?

İnternet üzerinden yapılacak bankacılık işlemlerin durumunun ne olacağı merak ediliyor. İnternet bankacılığında ise hafta sonu olduğu gibi EFT işlemleri ilk mesai saatinde yapılacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE VAR?

Ankara

Balıkesir

Bursa

Eskişehir

Gaziantep

İstanbul

İzmir

Kayseri

Kocaeli

Konya

Manisa

Sakarya

Samsun

Van

Zonguldak