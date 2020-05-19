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19.05.2020 - 00:48 |

18 Mayıs Koronavirüs SON DURUM tablosu Yayınlandı: Ölü sayısı ve Vaka (test) sayısı bugün kaça yükseldi? - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Coronavirüs harita istatistiği Açıkladı

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve yaklaşık 4 milyondan fazla kişiye bulaşan koronavirüs ile ilgili gelişmeler devam ediyor. Yurt genelindeki tüm vatandaşlarımızın oldukça merak ettiği Corona virüs son durumu ile ilgili en çok Corona virüsü vaka sayısı, can kaybı ve test sayısı ile ilgili sorularının cevapları aranıyor. İşte son zamanlarda oldukça vaka artışı gösteren ve Sağlık Bakanı Koca tarafından gün be gün açıklanan Türkiye koronavirüs haritasında son durum...

18 Mayıs Koronavirüs SON DURUM tablosu Yayınlandı: Ölü sayısı ve Vaka (test) sayısı bugün kaça yükseldi? - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Coronavirüs harita istatistiği Açıkladı

Tüm ülkemizde gündemin ana maddesi olan corona virüs ile ilgili son dakika gelişmeleri devam ediyor. Yurt genelindeki milyonlarca vatandaşlarımızı da yakından ilgilendiren hastalığın seyri ile ilgili gün be gün açıklamalar yapılıyor. Dünyada 200 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olan corona virüs ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 Mayıs'taki son durumu bu akşam açıkladı. İşte corona virüste son durumu gösteren grafik tablosu...

TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU? 

(18  MAYIS PAZARTESİ)

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 25.141

BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 1.158

BUGÜNKÜ CAN KAYBI:  31

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 1.615

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 1.650.135

TOPLAM VAKA SAYISI: 150.593

TOPLAM CAN KAYBI: 4.171

TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 111.577

18 Mayıs Koronavirüs SON DURUM tablosu Yayınlandı: Ölü sayısı ve Vaka (test) sayısı bugün kaça yükseldi - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Coronavirüs harita istatistiği Açıkladı





EGM’den 19 Mayıs’a özel video paylaşımıEmniyet Genel Müdürlüğü(EGM) 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle, bir video paylaştı.
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