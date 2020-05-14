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14.05.2020 - 12:08 |

18 Mayıs pazartesi tatil mi? 18 Mayıs 2020 idari izin mi? İdari izin nedir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16-17-18-19 Mayıs tarihinde sokağa çıkma yasağı olacağını açıklamıştı. 4 gün sürecek yasakta 16-17 Mayıs hafta sonuna denk geliyor. 19 Mayıs ise Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle resmi tatil. 18 Mayıs Pazartesi günü ile ilgili açıklama geldi. Peki 18 Mayıs tatil mi, idari izin mi?

18 Mayıs pazartesi tatil mi? 18 Mayıs 2020 idari izin mi? İdari izin nedir?

16 ve 19 Mayıs tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulaması gerçekleştirilecek. 18 Mayıs'ın Pazartesi gününe denk gelmesi nedeniyle tatil yapılıp yapılmayacağı ile ilgili detaylar araştırılıyor. Konuyla ilgili bir açıklama yapıldı. Peki 18 Mayıs tatil mi? 18 Mayıs 2020 idari izin mi?

18 MAYIS TATİL Mİ?

 

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı imzasıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarına konuyla ilgili yazı gönderildi.

Kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarının pazartesi günü idari izinli sayılacağı belirtilen yazıda, şunlar kaydedildi:

"Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanların 18 Mayıs 2020 Pazartesi günü idari izinli sayılmaları Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür."

İDARİ İZİN NEDİR?

İdari izin verildiğinde devlet memurları haricinde özel sektör çalışanları bu izinden faydalanamamaktadır. Sadece memurlar değil, devlet sanatçıları, belediye görevlileri, devlet sahne sanatçıları da idari izinli sayılmaktadır. İdari izin bir bakıma kişinin çalıştığı kurum tarafından verilen izin anlamını taşımaktadır. İdaresi izin, Bakanlar Kurulu kararı neticesinde çalışma gününün tatil ilan edilmesi demektir. Bu tatil, kanunu tatil olmayıp adından da anlaşılacağı gibi tamamen idari bir tatildir.

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