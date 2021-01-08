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08.01.2021 - 17:04 | | DHA

18 yaşındaki genç kızın cansız bedeni bulundu

Çorum'un Kargı ilçesinde bir haftadır kayıp olarak aranan Müberra Gökçe'nin baraj gölünde cansız bedeni bulundu. Gökçe’nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

18 yaşındaki genç kızın cansız bedeni bulundu

Çorum Kargı'ya bağlı Maksutlu köyünde bir hafta önce evden çıkan Müberra Gökçe (18), geri dönmeyince yakınları aramaya çıktı. Kendi imkanlarıyla genç kıza ulaşamayan aile jandarmaya haber verdi. Köye sevk edilen jandarma ve AFAD ekipleri arama çalışması başlattı. AFAD ekipleri köyün yakınlarındaki Maksutlu Baraj gölünde genç kızın cansız bedenini buldu.

Dalgıçlar tarafından baraj gölünden çıkarılan Müberra Gökçe’nin cansız bedeni, otopsi için Kargı Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Genç kızın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

18 yaşındaki genç kızın cansız bedeni bulundu

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