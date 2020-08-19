Türkiye’nin ciğerleri ormanlar, ağustos ayındaki yangınlarla tahrip oldu. Ağustos’un ilk 18 gününde, temmuzun tamamının 15 katından fazla orman yangını meydana geldi. Orman Genel Müdürlüğü’nün sürekli güncellenen verilerine göre, 18 Ağustos (dün) öğle saatleri itibarıyla Ağustos ayında Türkiye’de 181 orman yangını meydana geldi.



Ağustos ‘kara ay’ oldu



Bu yangınların önemli bir bölümü “söndürülmüş” olarak kayda geçilirken, son günlerdeki bazı yangınların devam ettiği, bazılarının da kontrol altına alındığı görülüyor. Ağustos ayının ilk 18 günündeki orman yangınlarının 23’ü Muğla’da Milas, Yatağan, Fethiye, Köyceğiz, Dalaman, Marmaris gibi alanlarda meydana geldi. Muğla’yı 18 yangın ile izleyen İzmir’de Bornova, Urla, Karaburun, Bergama gibi yöreler yangınlarda başı çekti. Bu illerin ardından 12 yangınla yine bir tatil beldesi olan Antalya gelirken, Kahramanmaraş’ta dokuz, İstanbul’da ise sekiz orman yangını yaşandı. Ankara, Çanakkale ve Elazığ da ağustos ayında birden fazla orman yangını geçiren diğer iller arasında yer aldı.

Her gün yeni bir orman yangını haberi aldığımız ağustos ayı Türkiye’nin ormanları açısından “kara ay” oldu. Resmi verilere göre, temmuzda 12 orman yangını yaşanırken, ağustosun 18 günlük bölümünde, temmuzun 15 katından fazla yangın çıktı ve rakam 181’e ulaştı.

Orman yangınlarının meydana gelmesinde özellikle mangal ve piknikçilerin yaktığı ateşlerin payına dikkat çekiliyor. İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine gönderdiği genelge ile bu konuda bazı düzenlemelere gitti. Genelgeye göre, vali ve kaymakamların başkanlığında, “Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu”nun toplanması sağlanacak.



20.00’den sonra yasak



Komisyon, özel mülkiyete konu araziler de dahil olmak üzere ormanlık alanların civarında yer alan ve yakınlığı nedeniyle orman yangınlarına neden olabilecek yerler için mangal, semaver, ateş yakılabilecek yerlerin ve yasak olan alanları haritalandırılacak. Belirlenen alanlar haricinde mangal, semaver, ateş yakılmasına izin verilmeyecek.

Düzenlemeyle, izin verilen yerlerde de 31 Ekim’e kadar mangal, semaver, ateş yakılmasına saat 20.00’den sonra izin verilmeyecek.



‘Yanan alanlar ormanlaştırılmalı’



CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, orman yangınlarının etkin bir şekilde soruşturulmadığını, söz konusu alanların imara açılması için kasten yakıldığı şüphesinin güçlendiğini kaydetti. Öztunç, yanan alanların imara açılmaması, yeniden ormana kazandırılması gerektiğini vurguladı.



Yangın çıkarana hapis talebi



İstanbul’da ateşlediği işaret fişeğiyle Emirgan Korusu’nda yangın çıkaran Vahap Çap hakkında “olası kastla yangın çıkarma” suçundan iddianame hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede şüpheli hakkında 4 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.