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19.08.2020 - 21:00 |

19 Ağustos Şans Topu sonuçları açıklandı - Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama ekranı millipiyangoonline'da

Şans Topu heyecanı bu akşam gerçekleştirilen 3. hafta çekilişiyle devam etti. Büyük bir heyecana sahne olan çekiliş sonrası gözler şanslı numaralara çevrildi. İşte 19 Ağustos 2020 günü Şans Topu çekilişinde kazandıran şanslı numaralar ve milliyet.com.tr üzerinden gerçekleştirebileceğiniz bilet ve ikramiye sonuç sorgulama ekranı...

Sisal Şans tarafından Çarşamba akşamları çekilişi gerçekleştirilen Şans Topu oyununun 3. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen çıktı merak konusu oldu. İşte gözlerin çevrildiği merakla araştırılan 19 Ağustos Şans Topu canlı çekiliş sonuçları ve Şans Topu çekiliş sonuç sorgulama ekranı...

19 AĞUSTOS ŞANS TOPU SONUÇ SORGULAMA EKRANI

19 Ağustos Şans Topu sonuçları açıklandı - Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama ekranı millipiyangoonlineda


19 Ağustos Şans Topu sonuçları açıklandı - Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama ekranı millipiyangoonlineda


19 Ağustos Şans Topu sonuçları açıklandı - Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama ekranı millipiyangoonlineda


Şans Topu oynamanın kuralları neler?

Oyunseverler, üst bölümden 5 adet, alt bölümden 1 adet numarayı seçerek oyuna katılabiliyor.

Şans Topu, ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1), (1+1) ve yeni kategorisi (0+1) olarak sıralanıyor. Yenilen Şans Topu oyununda, oyunseverler artık üst bölümde bilemese de alt bölümde 1 numara bilse de kazanıyor.

Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Şans Topu’nda her kolonun fiyatı ise 2 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/sayisal-loto/kurallar    adresinden ulaşmak mümkün.

Tüm çekilişler canlı yayınlanıyor!

Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.

Çorum Valisi uyardı: "Bu işin şakaya gelir yanı yok"Türkiye genelinde yapılan koronavirüs denetimleri kapsamında Bahabey Caddesinde uygulamalara katılan Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, "26 Temmuz’dan bugüne kadar 16 tane vefatımız oldu. Buda son 1 ayda vefat sayısının ne kadar arttığını göstermiş oluyor. Dolayısıyla bu işin şakaya gelir yanı yok" dedi.
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