19 Mayıs resmi tatil mi, kaç gün tatil? 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı?

19 Mayıs resmi tatil mi? sorusunun cevabı araştırılıyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl salı gününe denk geliyor. Hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulamasından dolayı yasağın salı gününe kadar uzayıp uzamayacağı yanı sıra tatil ile ilgili de detaylar merak ediliyor. Peki 19 Mayıs resmi tatil mi, kaç gün olacak? 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı?

19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, tarihinde kutlanan, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmî bayramıdır. 19 Mayıs her yıl olduğu gibi bu yılda resmi tatil olacak.

19 MAYIS'TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 7. kez telekonferans yöntemiyle toplanacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, normalleşme süreci ile ilgili yeni adımları karara bağlayacak.

Toplantıda salı gününe gelen 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle 16, 17, 18, 19 Mayıs’ı kapsayan dört günlük sokağa çıkma yasağına ilişkin karar da verilecek.