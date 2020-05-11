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11.05.2020 - 13:58 |

19 Mayıs resmi tatil mi, kaç gün tatil? 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na sayılı günler kaldı. 19 Mayıs tarihine yaklaşırken vatandaşlar o gün resmi tatil olup olmayacağını ise araştırılan konular arasında bulunuyor. 19 Mayıs'ın salı gününe denk gelmesinden dolayı sokağa çıkma yasağının uzatılıp uzatılmayacağı da merak konusu. Peki 19 Mayıs resmi tatil mi, kaç gün tatil olacak?

19 Mayıs resmi tatil mi, kaç gün tatil? 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı?

19 Mayıs resmi tatil mi? sorusunun cevabı araştırılıyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl salı gününe denk geliyor. Hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulamasından dolayı yasağın salı gününe kadar uzayıp uzamayacağı yanı sıra tatil ile ilgili de detaylar merak ediliyor. Peki 19 Mayıs resmi tatil mi, kaç gün olacak? 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı?

19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, tarihinde kutlanan, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmî bayramıdır. 19 Mayıs her yıl olduğu gibi bu yılda resmi tatil olacak.

19 MAYIS'TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 7. kez telekonferans yöntemiyle toplanacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, normalleşme süreci ile ilgili yeni adımları karara bağlayacak.

Toplantıda salı gününe gelen 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle 16, 17, 18, 19 Mayıs’ı kapsayan dört günlük sokağa çıkma yasağına ilişkin karar da verilecek.

Vatandaşların öldüğünü sandığı adamın yaşadığı ortaya çıktıAntalya’da kimliği belirsiz 70 yaşlarında bir adam, parkta hareketsiz yatar halde bulundu. Öldüğü düşünülen, gelen sağlık ekiplerinin yaşadığını fark etmesiyle ambulansa alınan adam, hastaneye götürüldü.
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