19 Mayıs şiirleri ve sözleri... Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kısa, uzun, 1, 2 ve 3 kıtalık şiirler...
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yaklaşıyor. Bu şanlı güne sayılı saatler kala özellikle öğrenciler '19 Mayıs şiirleri ve sözleri'ni aratıyor. Biz de sizler için 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel kısa, uzun, 1, 2 ve 3 kıtalık şiirleri derledik.
Mustafa Keamal Atatürk'ün kurtuluş fişeğini çaktığı gün olan 19 Mayıs'a sadece iki gün kaldı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamak için milyonlarca kişi heyecanla bekliyor. Bu cumhuriyetin en anlamlı günlerinden biri olan tarihi günde şiirler okunacak, Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşları yad edilecek. 19 Mayıs'a kısa süre kala ise '19 Mayıs şiirleri ve sözleri' aratılıyor. işte sizler için derlediğimiz Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı şiirleri ve sözleri...
19 MAYIS SÖZLERİ
Sizler yeni Türkiye’nin genç evlatları! Yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz. Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler asla ve asla yorulmazlar. -Mustafa Kemal Atatürk-
19 Mayıs, sadece Türk millî kurtuluş hareketinin başlangıcı değil, yeni Türk devletinin de çağdaş değerlerle milletler ailesi içerisinde yerini almasının adıdır. -Mustafa Kemal Atatürk-
“Gençler, cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve kültür ile, insanlık değerinin, vatan sevgisinin en değerli örneği olacaksınız." Mustafa Kemal Atatürk
Ey Türk Gençliği! Birinci görevin, Türk bağımsızlığını, Türk Cumhuriyeti’ni, sonsuza dek korumak ve savunmaktır. 1927 (Nutuk II, s.897) -Mustafa Kemal Atatürk-
"Ordu yok" dediler, Kurulur dedi. "Para yok" dediler, Bulunur dedi. "Düşman çok" dediler, Yenilir dedi. Ve Mustafa Kemal Atatürk Ne Dediyse Yaptı! 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.
Bütün ümidim gençliktedir. -Mustafa Kemal Atatürk-
19 MAYIS ŞİİRLERİ
Bugün 19 Mayıs
Gençlik bayramı var!
Bugün Samsun ufkundan
Yeni bir güneş doğar.
Karanlığa gömülmüş,
Vatana nur oldu O,
Yas bağlayan ruhlara,
Yüreklere doldu O...
O bir yaman volkandı,
Başbuğdu, kahramandı...
Bugünü kuran odur,
Yurdu kurtaran odur.
Bugün 19 Mayıs
Gençlik bayramı var!
Bugün Samsun ufkundan
Yeni bir güneş doğar.
İ.Hakkı TALAS
19 MAYIS
Yurdu düşmanlar sardı,
Güneşimiz karardı.
Ninelerin gözleri
Birer kanlı pınardı.
Serin bahar meltemi
Gibi beyaz bir gemi
Samsun'a demir attı,
Göklerimiz ağardı.
Bu gemide inanan,
Yurda şan, millete şan;
Büyük, eşsiz kahraman
Mustafa Kemal vardı.
M.Necati ÖNGAY
19 MAYIS
19 Mayıs,
Türk'ün temel taşıdır,
Onun ardından gelen
Kurtuluş Savaşı'dır.
İşte Türk gençliğine,
Sağlam temeldir, diye,
Türk'ün bu şanlı günü
Bırakıldı hediye.
Dünya 19 Mayıs
Bir kurtuluş düğünü.
Bugün 19 Mayıs
Gençlik ve Spor günü.
R.Gökalp ARKIN
19 MAYIS
Her yer spor,
Her yer çocuk,
Her yer eğlence,
Bugün 19 Mayıs.
Her çocuk elinde bayrak,
Her çocuk neşeli,
Her çocuk mutlu,
Bugün 19 Mayıs.
Her Türk anıyor,
Her Türk sayıyor,
Her Türk kutluyor,
Bugün 19 Mayıs.
19 MAYIS
Coşuyor Karadeniz,
Çarpıyor yüreğimiz,
Açıldı Türk'ün önü,
Bekliyor Ata'yı
19 Mayıs günü.
Ata'm Samsun'a çıktı,
Yumruklarını sıktı,
Kurtuluşa hız oldu.
Savaştı içte, dışta,
Dünyaya yıldız oldu.
19 MAYIS
Çelik gibi duruşun,
Şahin gibi bakışın,
Şimşek gibi gelişin,
Unutulmadı Atam.
Uğradığın yerler,
Söylediğin sözler,
Gösterdiğin hedefler,
Unutulmadı Atam.
19 MAYIS
Samsuna çıktı o gün
Büyük önder Atatürk
Toplantılar yaparak
Kurtuluş Savaşını başlattı
19 Mayıs Atatürk'ü Anma,
Gençlik ve Spor Bayramını
Bize armağan etti
Büyük önder Atatürk
Teşekkür ediyoruz
Büyük önder Atatürk'e
Cemre Nur SUNGUR
Samsun toprağında bir büyük lider...
Limana yanaştı yaşlı gemiyle.
Millete bir ümit, millete önder
Çıkmıştı karaya tüm görkemiyle
Umut taşımıştı cesaretiyle
Yürekler dolusu Anadolu'ya
Yürüdü vakarla, tüm heybetiyle
Yeniden can verdi yorgun orduya
Samsun böyle bir gün hiç görmemişti
Altın harfler ile yazdı tarihe
Samsun'a böylesi hiç gelmemişti
Yetmez kelimeler, sığmaz tarife
Vatana sevdalı bayrağa aşık
Yiğitler toplandı ayak izinde.
Doğmuştu Samsun'a en parlak ışık
Parladı, nam saldı tüm yeryüzünde
Büyük umutlarla tüm Türk Milleti
Mustafa Kemal'in ardından koştu
Asaletli kandan Türkün kudreti
Vatana can vermek için yarıştı
Kazım Karabekir ve Fevzi Paşa
Sırt sırta Ata'ya destek verdiler
Böylesi başlandı kutlu uğraşa
Dünyaya yiğitlik dersi verdiler
Kasım KAPLAN
TEK KITALIK ŞİİR
Coşuyor Karadeniz,
Çarpıyor yüreğimiz,
Açıldı Türk'ün önü,
Bekliyor Ata'yı
19 Mayıs günü.
Ata'm Samsun'a çıktı,
Yumruklarını sıktı,
Kurtuluşa hız oldu.
Savaştı içte, dışta,
Dünyaya yıldız oldu.
2 KITALIK ŞİİR
Mayıs'ın on dokuzu.
Ufukta duran gitgide yaklaşıyor.
Sanki harlı bir ateş
Yakıyor ruhumuzu.
Beklemek üzüntüsü her gönülde taşıyor.
Üzülmemek elde mi ?
Hız yüklü, iman yüklü, umut yüklü bu gemi.
O umut yayıldıkça ruhlara sıcak sıcak,
O hız, doldukça bütün damarlara kan gibi,
Gizli inleyen her yürek canlanacak.
Ateşler püskürecek uyuyan volkan gibi.
Gittikçe büyükleşen
Gölgene dikilmekten karardı gözlerimiz.
Koş, atıl gemi, sana engel olmasın deniz.
Ak saçlı dalgaları birer birer kes de gel !
Kuşlar gibi uç da gel, rüzgar gibi es de gel !
Celal Sahir EROZAN