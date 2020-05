19 Mayıs şiirleri ve sözleri... Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kısa, uzun, 1, 2 ve 3 kıtalık şiirler...

Mustafa Keamal Atatürk'ün kurtuluş fişeğini çaktığı gün olan 19 Mayıs'a sadece iki gün kaldı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamak için milyonlarca kişi heyecanla bekliyor. Bu cumhuriyetin en anlamlı günlerinden biri olan tarihi günde şiirler okunacak, Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşları yad edilecek. 19 Mayıs'a kısa süre kala ise '19 Mayıs şiirleri ve sözleri' aratılıyor. işte sizler için derlediğimiz Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı şiirleri ve sözleri...

19 MAYIS SÖZLERİ

Sizler yeni Türkiye’nin genç evlatları! Yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz. Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler asla ve asla yorulmazlar. -Mustafa Kemal Atatürk-

19 Mayıs, sadece Türk millî kurtuluş hareketinin başlangıcı değil, yeni Türk devletinin de çağdaş değerlerle milletler ailesi içerisinde yerini almasının adıdır. -Mustafa Kemal Atatürk-

“Gençler, cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve kültür ile, insanlık değerinin, vatan sevgisinin en değerli örneği olacaksınız." Mustafa Kemal Atatürk

Ey Türk Gençliği! Birinci görevin, Türk bağımsızlığını, Türk Cumhuriyeti’ni, sonsuza dek korumak ve savunmaktır. 1927 (Nutuk II, s.897) -Mustafa Kemal Atatürk-

"Ordu yok" dediler, Kurulur dedi. "Para yok" dediler, Bulunur dedi. "Düşman çok" dediler, Yenilir dedi. Ve Mustafa Kemal Atatürk Ne Dediyse Yaptı! 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.

Bütün ümidim gençliktedir. -Mustafa Kemal Atatürk-

19 MAYIS ŞİİRLERİ

Bugün 19 Mayıs

Gençlik bayramı var!

Bugün Samsun ufkundan

Yeni bir güneş doğar.

Karanlığa gömülmüş,

Vatana nur oldu O,

Yas bağlayan ruhlara,

Yüreklere doldu O...

O bir yaman volkandı,

Başbuğdu, kahramandı...

Bugünü kuran odur,

Yurdu kurtaran odur.

Bugün 19 Mayıs

Gençlik bayramı var!

Bugün Samsun ufkundan

Yeni bir güneş doğar.

İ.Hakkı TALAS

19 MAYIS

Yurdu düşmanlar sardı,

Güneşimiz karardı.

Ninelerin gözleri

Birer kanlı pınardı.

Serin bahar meltemi

Gibi beyaz bir gemi

Samsun'a demir attı,

Göklerimiz ağardı.

Bu gemide inanan,

Yurda şan, millete şan;

Büyük, eşsiz kahraman

Mustafa Kemal vardı.

M.Necati ÖNGAY

19 MAYIS

19 Mayıs,

Türk'ün temel taşıdır,

Onun ardından gelen

Kurtuluş Savaşı'dır.

İşte Türk gençliğine,

Sağlam temeldir, diye,

Türk'ün bu şanlı günü

Bırakıldı hediye.

Dünya 19 Mayıs

Bir kurtuluş düğünü.

Bugün 19 Mayıs

Gençlik ve Spor günü.

R.Gökalp ARKIN

19 MAYIS

Her yer spor,

Her yer çocuk,

Her yer eğlence,

Bugün 19 Mayıs.

Her çocuk elinde bayrak,

Her çocuk neşeli,

Her çocuk mutlu,

Bugün 19 Mayıs.

Her Türk anıyor,

Her Türk sayıyor,

Her Türk kutluyor,

Bugün 19 Mayıs.

19 MAYIS

Coşuyor Karadeniz,

Çarpıyor yüreğimiz,

Açıldı Türk'ün önü,

Bekliyor Ata'yı

19 Mayıs günü.

Ata'm Samsun'a çıktı,

Yumruklarını sıktı,

Kurtuluşa hız oldu.

Savaştı içte, dışta,

Dünyaya yıldız oldu.

19 MAYIS

Çelik gibi duruşun,

Şahin gibi bakışın,

Şimşek gibi gelişin,

Unutulmadı Atam.

Uğradığın yerler,

Söylediğin sözler,

Gösterdiğin hedefler,

Unutulmadı Atam.

19 MAYIS

Samsuna çıktı o gün

Büyük önder Atatürk

Toplantılar yaparak

Kurtuluş Savaşını başlattı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma,

Gençlik ve Spor Bayramını

Bize armağan etti

Büyük önder Atatürk

Teşekkür ediyoruz

Büyük önder Atatürk'e

Cemre Nur SUNGUR

Samsun toprağında bir büyük lider...

Limana yanaştı yaşlı gemiyle.

Millete bir ümit, millete önder

Çıkmıştı karaya tüm görkemiyle

Umut taşımıştı cesaretiyle

Yürekler dolusu Anadolu'ya

Yürüdü vakarla, tüm heybetiyle

Yeniden can verdi yorgun orduya

Samsun böyle bir gün hiç görmemişti

Altın harfler ile yazdı tarihe

Samsun'a böylesi hiç gelmemişti

Yetmez kelimeler, sığmaz tarife

Vatana sevdalı bayrağa aşık

Yiğitler toplandı ayak izinde.

Doğmuştu Samsun'a en parlak ışık

Parladı, nam saldı tüm yeryüzünde

Büyük umutlarla tüm Türk Milleti

Mustafa Kemal'in ardından koştu

Asaletli kandan Türkün kudreti

Vatana can vermek için yarıştı

Kazım Karabekir ve Fevzi Paşa

Sırt sırta Ata'ya destek verdiler

Böylesi başlandı kutlu uğraşa

Dünyaya yiğitlik dersi verdiler

Kasım KAPLAN

TEK KITALIK ŞİİR

Coşuyor Karadeniz,

Çarpıyor yüreğimiz,

Açıldı Türk'ün önü,

Bekliyor Ata'yı

19 Mayıs günü.

Ata'm Samsun'a çıktı,

Yumruklarını sıktı,

Kurtuluşa hız oldu.

Savaştı içte, dışta,

Dünyaya yıldız oldu.

2 KITALIK ŞİİR

Mayıs'ın on dokuzu.

Ufukta duran gitgide yaklaşıyor.

Sanki harlı bir ateş

Yakıyor ruhumuzu.

Beklemek üzüntüsü her gönülde taşıyor.

Üzülmemek elde mi ?

Hız yüklü, iman yüklü, umut yüklü bu gemi.

O umut yayıldıkça ruhlara sıcak sıcak,

O hız, doldukça bütün damarlara kan gibi,

Gizli inleyen her yürek canlanacak.

Ateşler püskürecek uyuyan volkan gibi.

Gittikçe büyükleşen

Gölgene dikilmekten karardı gözlerimiz.

Koş, atıl gemi, sana engel olmasın deniz.

Ak saçlı dalgaları birer birer kes de gel !

Kuşlar gibi uç da gel, rüzgar gibi es de gel !

Celal Sahir EROZAN