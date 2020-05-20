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20.05.2020 - 14:03 |

19 Mayıs'ta Survivor'da kim elendi, kim gitti? Şaşkınlık yaratan konsey!

Survivor 2020'nin 81. bölümü dün akşam ekrana geldi. Bu haftaki iki dokunulmazlık oyununun ardından dün yarışmacılar iletişim oyununa çıktılar. Gece ise salı olduğu gibi eleme konseyi yaşandı. Peki, Survivor'da kim elendi, kim gitti?

19 Mayıs'ta Survivor'da kim elendi, kim gitti? Şaşkınlık yaratan konsey!

Haftanın her günü ekrana gelen Survivor'ın 81. bölümü dün akşam seyirciyle buluştu. Dünkü bölümde yarışmacılar iletişim oyunu için karşı karşıya geldiler. Gece ise eleme konseyinde yarışmacılar toplandı. Şimdi yarışmayı kaçıranlar 'Survivor'da kim elendi, kim gitti?' sorusuna cevap bulmaya çalışıyor.

İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da iletişim oyununda iki takım voleybol oynadı. Voleybolda iyi olan takım ise Gönüllüler takımıydı. bir ara fark 7'ye kadar çıkarken Ünlüler takımından Sercan'ın güzel performansı tarihi farkı engelledi ve oyun 10'a 4 Gönüllüler'in üstünlüğü ile tamamlandı.

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da bu hafta Ünlüler ve Gönüllüler 1'er kez dokunulmazlık oyunundan mağlubiyetle ayrıldı. Sercan, Aycan, Mert, Cemal Can ve Yasin bu haftanın eleme adaylarıydı. Dünkü konseyde en az oyu alan Mert oldu ve yarışmaya veda etti. Kimse bu sonucu beklemezken ortam deyim yerindeyse buz kesti.

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