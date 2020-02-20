19 Şubat Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! - 1298. hafta Sayısal Loto hızlı sonuç sorgulama ekranı

Vazgeçilmez şans oyunu Sayısal Loto'da 19 Şubat çekiliş sonuçları belli oldu. Yurt genelinde milyonlarca vatandaşımızın her Çarşamba ve Cumartesi günleri şansını denediği Sayısal Loto'da kazandıran numaraları bir araya getirdik. İşte 19 Şubat Sayısal Loto çekiliş sonuçlarında kazandıran numaralar ve milliyet.com.tr üzerinden bulabileceğiniz sorgulama ekranı ve daha fazlası...

19 ŞUBAT 2020 SAYISAL LOTO SONUÇLARI



5, 11, 14, 26, 42, 43,











SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?



Şans oyunları sevenlerin en çok oynadıkları oyunlardan olan ve milyonlarca insana umut olan Sayısal Loto milyon liralar dağıtıyor. Büyük ikramiye hayali ile kupon dolduranlar Sayısal Loto sonuçları, Sayısal Loto çekiliş, Sayısal Loto tahminleri ve Sayısal Loto ne zaman çekiliyor gibi soruları merak ediyor. İşte Sayısal Loto ve soruların cevapları… Sayısal Loto nedir ve sayısal Loto nasıl oynanır şans oyunu severlerin en çok merak ettiği soruların başında geliyor. Sayisal Loto sonuclari, Sayisal Loto tahminleri, Sayisal Loto ne zaman çekiliyor, Sayisal Loto çekiliş, Sayısal Loto nasıl oynanıyor, Sayısal Loto sonuçları ve Sayisal Loto en çıkan rakamlar gibi konuları sizler için mercek altına alıyoruz.



SAYISAL LOTO NEDİR?



Sayısal Loto 49 rakam içinde 6 rakam çekilmesi ile oynanan şans oyunudur. EN az 3 rakamın bilinmesi ile ikramiye kazanma hakkı elde edilen şan oyununda 4, 5 ve 6 rakam kombinasyonu bilemeye göre ikramiye oranı artmaktadır.