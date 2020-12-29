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29.12.2020 - 09:41 | | İHA

19 yaş küçük eşine banyoda dehşeti yaşatmıştı! Flaş gelişme

Adana’da kendisinden 19 yaş küçük eşini balkonda dövüp, banyoda bıçaklayan zanlı koca tutuklandı.

19 yaş küçük eşine banyoda dehşeti yaşatmıştı! Flaş gelişme

Edinilen bilgiye göre, olay, Yüreğir ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi 1312 sokaktaki 3 katlı evin 3. katında dün meydana geldi. İddiaya göre, Kevser El İsa Hasan (20) bir süre önce İmad El Mansur Muhammet Suphi (39) ile evlendi. Ancak Suphi eşini çok kıskandığı için ikili arasında sürekli tartışma başladı. Eşinin balkona dahi çıkmasını istemeyen Suphi, dün eşiyle yine kıskançlık yüzünden tartıştı.

Bu sırada Kevser El İsa Hasan balkona çıktı. Sinir krizi geçiren koca, eşini önce balkonda darp etmeye başladı. Genç kadın çığlık atıp yardım istedi. Sesi duyan komşuları polisi aradı. Suphi, kadını banyoya götürerek burada defalarca bıçakladı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri kıskançlık krizine giren kocayı gözaltına aldı. Kadın ise ambulans ile Adana Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kadının hastanedeki tedavi devam ederken, zanlı koca ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

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