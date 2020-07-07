1977'de kamyon şoförü olarak çalışırken Yıldız Savaşları film serisinin ilk filmini izleyip işinden istifa edip yönetmen olan kimdir? Kim Milyoner Olmak İster

Kim Milyoner Olmak İster yarışması, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geliyor. ATV'nin fenomen yarışmasının bu akşamki bölümünde oldukça ilginç bir soru soruldu. İşte cevabı oldukça merak edilen o soru:

1977'de kamyon şoförü olarak çalışırken Yıldız Savaşları film serisinin ilk filmini izleyip işinden istifa edip yönetmen olan kimdir?























