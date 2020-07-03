2,5 yaşındaki Esila'nın kahreden ölümü

Olay, saat 19.00 sıralarında Kocaeli Gebze ilçesi Arapçeşme Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Apartmanın 4'üncü katında yaşayan Ayşegül ve Yahya Ay çiftinin 2,5 yaşındaki kızları Esila Deniz, iddiaya göre evinin salonunda oynadığı sırada salon penceresinin dışındaki cam korkuluklara yaslandı.

Cam korkuluğun yerinden çıkması sonucu dengesini kaybeden minik Esila Deniz, 4'üncü kattan düştü. Kızının düştüğünü gören annesinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan minik Esila Deniz, Fatih Devlet Hastanesi’ne götürüldüğü sırada hayatını kaybetti.

Kızlarının hayatını kaybettiğini öğrenen aile yasa boğulurken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

TOPRAĞA VERİLDİ



Gebze'de evinin salonunda oynadığı sırada yaslandığı salon penceresi dışındaki cam korkuluğun yerinden çıkması sonucu 4’ncü kattan düşerek hayatını kaybeden 2,5 yaşındaki Esila Deniz Ay'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

Esila Deniz'in cenazesi, Gebze Mezarlığı'nda ailenin akrabaları ve yakınlarının katıldığı sosyal mesafeye uyularak kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.



ACILI ANNE: BİZ MÜTEAHHİDİN KURBANI OLDUK



Yasal olarak haklarını arayacaklarını söyleyen Esila'nın amcası Mehmet Emin Ay, "Çürük evler yapıyor müteahhitler. Allah'a havale ediyoruz. Ama yasal olarak da hakkımızı arayacağız. Yaptıkları camlar ve balkonların hepsi çürüktü. Benim yeğenim gitti" dedi.



Anne Ayşegül Ay ise, "Biz müteahhidin kurbanı olduk" diyerek gözyaşı döktü. Minik Esila Deniz'in cenazesinin toprağa verilmesinin ardından, acılı anne kızının elbisesini mezarın üzerine örttü.