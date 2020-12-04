2. aşılama polis, asker ve öğretmenlere

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 aşılama sürecinin dört aşamada olacağını, ikinci aşamada toplumun işleyişi için gerekli sektörlerde ve yüksek riskli ortamlarda bulunan ve kritik işlerde çalışan kişiler ile 50 yaş ve üzeri en az bir kronik hastalığı bulunan kişilerin aşılanacağını açıkladı. Milliyet’e konuşan Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, ikinci aşamada aşılanacak kişilere ilişkin, “Güvenlik hizmetlerinde çalışanlar, polisler, askerler olabilir. Öğretmenler, gıda sektörü çalışanları olabilir. Elektrik, su, çöp toplama, doğalgaz dağıtım bakım gibi, belediyecilik ve altyapı hizmetlerinde çalışanlar, telekominikasyon hizmeti verenler, taşımacılık sektörü ve itfaiye hizmetlerindeki kişiler 2. aşamada olabilir” dedi.

Bakan Koca, aşı gündemiyle toplanan Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı yazılı açıklama ile aşının Türkiye’ye 11 Aralık’tan sonra geleceğini ve aşılama çalışmalarının dört aşamada gerçekleşeceğini duyurmuştu. Koca’nın açıklamasına göre, ilk aşamada sağlık çalışanları, 65 yaş üstü vatandaşlar ile yaşlı, engelli, koruma evlerinde kalanlar gibi toplu ve kalabalık yerlerde yaşayan yetişkinler aşılanacak. İkinci aşamada toplumun işleyişi için gerekli sektörlerde ve yüksek riskli ortamlarda bulunan ve kritik işlerde çalışan kişiler ile 50 yaş ve üzeri en az bir kronik hastalığı bulunan kişiler aşılanacak. Üçüncü aşama, 50 yaş altı en az bir kronik hastalığı bulunan vatandaşları, genç yetişkinleri, ilk iki grupta yer almayan sektör ve mesleklerde çalışanları kapsayacak. Dördüncü ve son aşamada ise ilk üç grubun dışında kalan tüm bireyler aşılanacak.

Koca’nın açıklamasının ardından ikinci aşamada aşılanacak olan, “Toplumun işleyişi için gerekli sektörlerde ve yüksek riskli ortamlarda bulunan ve kritik işlerde çalışan kişiler”in kimler olacağı da merak konusu oldu. Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, “Güvenlik hizmetlerinde çalışanlar, polisler, askerler olabilir. Öğretmenler, gıda sektörü çalışanları olabilir. Elektrik, su, çöp toplama, doğalgaz dağıtım bakım gibi, belediyecilik ve altyapı hizmetlerinde çalışanlar, telekominikasyon hizmeti verenler, taşımacılık sektörü ve itfaiye hizmetlerindeki kişiler 2. aşamada olabilir” dedi.

Bilim Kurulu üyesi gönüllü oldu

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Arzu Topeli İskit, Türkiye’de yapılan Faz-3 aşı çalışmasına gönüllü oldu. Edinilen bilgiye göre İskit, Çin menşeili Sinovac aşısının Faz-3 çalışmasına katıldı. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan İskit, “Faz-3 aşı çalışmasına gönüllü olarak katıldım umarım plasebo değildir. Olsa bile çalışma sonrası aşı yapılacak, kendime, çevreme, toplumsal bağışıklığa ve bilime yararlı olması dileğiyle” ifadesini kullandı.