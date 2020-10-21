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21.10.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

2 bin 96 sürücü belgesine el konuldu

Ülke genelinde yapılan denetimlerde, 2 bin 115 sürücünün alkol, 2 sürücünün ise uyuşturucu etkisinde araç kullandığı tespit edildi, 1248 araç trafikten men edildi, 2 bin 96 sürücü belgesi de geçici olarak geri alındı.

2 bin 96 sürücü belgesine el konuldu

 

Emniyet Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, 16-17 Ekim’de ülke genelinde özel denetim gerçekleştirildi. Bu kapsamda, 78 bin 421 araç denetlendi,           2 bin 115 sürücünün alkol, 2 sürücünün ise uyuşturucu etkisinde araç kullandığı tespit edildi. 1248 aracın trafikten men edildiği denetimlerde, 2 bin 96 sürücü belgesine de geçici olarak el konuldu. Ayrıca trafik kurallarını ihlal eden 9 bin 166 kişiye işlem yapıldı.

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