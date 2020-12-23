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23.12.2020 - 10:29 | | DHA

2 buçuk ayda 50 kişi koronadan öldü! Muhtar isyan etti

Kayseri’deki Sahabiye Mahallesi'nde, koronavirüsten ölenlerin sayısı, mart ayından bu yana özellikle son 2,5 ayda artarak 50 oldu, 951 daire de karantinaya alındı. Muhtar Alim Gerçel, "Alınan tedbirler caydırıcı, uyulması için yazılan 900 TL'lik cezaya rağmen vatandaşlar halen duyarsız davranıyor" dedi.

2 buçuk ayda 50 kişi koronadan öldü! Muhtar isyan etti

Kayseri'de koronavirüs salgınına karşı İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Covid-19 testi pozitif çıkan ve bu kişilerle temaslı olanların oturduğu evler, karantinaya alınıyor. Koronavirüs vakalarının en çok görüldüğü mahalleler arasında 30 bin nüfuslu Sahabiye Mahallesi de yer alıyor. Mahallede mart ayından 1 Ekim'e kadar can kaybı 12 olurken, son 2,5 ay içinde bu sayı 50'ye yükseldi. Mahallede mart ayından bu yana da 951 daire karantinaya alındı.

'KURALLARIN İHLAL EDİLDİĞİNİ GÖRÜYORUZ'

Muhtar Alim Gerçel, tedbirlere uyum konusuna vurgu yaparak, "Mahallede mart ayından bu yana 50 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken, 951 daire için de karantina uygulaması yapıldı. Sahabiye Mahallesi geçiş mahallesi olduğu için gündüz nüfusu 70 bini buluyor. Nüfusun çoğalması ile birlikte kuralların ihlal edildiğini görüyoruz. Kahvelerde gizli gizli çay içilmekte ve sigara yasağı olmasına rağmen kurallara uyan vatandaş sayısı çok nadir. Alınan tedbirler caydırıcı, uyulması için yazılan 900 TL'lik cezaya rağmen vatandaş halen duyarsız davranıyor" diye konuştu.

Kurallara uymayanlara uyarıda bulunan Gerçel, "Ben şahsım olarak 3,5 aydan bugüne çocuklarımın, torunlarımın evine gitmiyorum. Telefondan konuşuyoruz, görüntülü olarak görüyorum. Bu salgın sürecinde evlerine gitmiyorum. Kendilerini ziyaret etmiyoruz, birlikte yemek yemiyoruz ve oturup kalkmıyoruz" dedi.

 

 

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