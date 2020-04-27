2 çocuğunu silahla rehin alan baba, tutuklandı

Bir süre önce cezaevinden çıkan Fatih S.'nin, şiddet uyguladığı iddia edilen eşi Alev S., 4 ve 7 yaşındaki çocuklarını da bırakarak Çankaya ilçesi Akpınar Mahallesi 853'üncü caddedeki evini terk etti.

Fatih S, önceki gün eşini arayıp, "Eve gelmezsen çocukları öldüreceğim" dedi. Alev S.'nin ihbarı üzerine polis ekipleri eve sevk edildi. Fatih S., eşinin eve gelmesi üzerine uzun namlulu silahla rehin aldığı çocuklarını bırakarak, polise teslim oldu.

Gözaltına alınan Fatih S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen Fatih S, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece '6284 sayılı kanuna muhalefet' ve 'tehdit' suçlarından tutuklandı.