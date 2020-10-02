2 Ekim Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İl il cuma namazı saatleri...

İslam aleminde çok özel bir yere sahip olan cuma gününde kılınacak olan farz namaz öncesinde binlerce müslüman bulundukları illerdeki namaz vakitlerini araştırmaya devam ediyor. Öğle namazı vaktinde kılınan ve müslüman erkeklere farz kılınan cuma namazının saati Türkiye'nin 81 ili içinde farklılık gösterebiliyor. İkamet ettikleri illerdeki Cuma namazı saatini araştırmaya devam eden müslümanlar farz ibadeti yerine getirebilmek için araştırmalarına devam ediyor. Peki Cuma namazı saat kaçta kılınacak?

İSTANBUL'DA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Cuma namazı İstanbul'da 12:58'de kılınacak

ANKARA'DA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Ankara'da cuma namazı 12:43'de kılınacak

İZMİR'DE CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

İzmir'de cuma namazı 13:06'da okunacak olan öğle ezanının ardından kılınacak

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