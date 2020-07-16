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16.07.2020 - 12:03 | | DHA

2 gündür kayıp Melis bulundu! Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

Eskişehir’de, 2 gündür kayıp olarak aranan Melis A. (13), Murat Ü.’nün (26) evinde bulundu. Melis A.'yı kaçırdığı iddia edilen Murat Ü. ve ona yardım ettiği belirlenen 2 arkadaşı gözaltına alındı.

Tepebaşı ilçesinde bağlı Şirintepe Mahallesi’nde, annesi Filiz Çatalo ile birlikte oturan Melis A., önceki gün evlerinin önünden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Mehmet Ali Aygün ve Filiz Çatalo çifti, çevrede yaptığı aramalarda kızlarına ulaşamayınca polise haber verdi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Çocuk Şubesi ekipleri, kentte arama çalışması başlattı. Karagözler Mahallesi’nde, Murat Ü.'nün evinde olduğu tespit edilen Melis A., polisin baskınıyla bulunarak, ailesine teslim edildi. Melis A.'yı kaçırıp, alkoyduğu öne sürülen Murat Ü., gözaltına alınırken, ona yardım ettiği belirlenen 2 arkadaşı da yakalandı. 3 şüpheli geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

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