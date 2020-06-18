Zonguldak Ã‡aycuma ilÃ§esine baÄŸlÄ± KayÄ±kÃ§Ä±lar kÃ¶yÃ¼ndeki otobÃ¼s duraÄŸÄ±nda,Â kundaÄŸa sarÄ±lÄ± bebek olduÄŸunu gÃ¶renler 112 Acil'i aradÄ±.
Hemen duraÄŸa gelen saÄŸlÄ±k ekibi, 2 gÃ¼nlÃ¼k olduÄŸu belirlenen kÄ±z bebeÄŸi Ã‡aycuma Devlet Hastanesiâ€™ne gÃ¶tÃ¼rdÃ¼.Â
SaÄŸlÄ±k durumu iyi olan bebek,Â yeni doÄŸan servisinde bakÄ±ma alÄ±ndÄ±.Â Jandarma bebeÄŸi terk eden anneyi bulmak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.
Son dakika! Bünyamin Sürmeli canlÄ± yayÄ±nda uyardÄ±! "Ä°kinci dalga geliyor"Türkiye'yi etkisi altÄ±na alan ÅŸiddetli yaÄŸÄ±ÅŸta ikinci dalga geliyor. CNN TÜRK meteoroloji editörü Bünyamin Sürmeli canlÄ± yayÄ±nda bölge bölge ÅŸiddetli saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸla ilgili uyarÄ±larda bulundu.