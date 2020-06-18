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18.06.2020 - 17:45 | | DHA

2 günlük bebeÄŸi otobüs duraÄŸÄ±na bÄ±raktÄ±lar

Zonguldakâ€™Ä±n Ã‡aycuma ilÃ§esinde, 2 gÃ¼nlÃ¼k kÄ±z bebek, kundak iÃ§inde otobÃ¼s duraÄŸÄ±na bÄ±rakÄ±ldÄ±. Hastanede bakÄ±ma alÄ±nan bebeÄŸin saÄŸlÄ±k durumunun iyi olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.Â  Â

2 günlük bebeÄŸi otobüs duraÄŸÄ±na bÄ±raktÄ±lar

Zonguldak Ã‡aycuma ilÃ§esine baÄŸlÄ± KayÄ±kÃ§Ä±lar kÃ¶yÃ¼ndeki otobÃ¼s duraÄŸÄ±nda,Â kundaÄŸa sarÄ±lÄ± bebek olduÄŸunu gÃ¶renler 112 Acil'i aradÄ±.

Hemen duraÄŸa gelen saÄŸlÄ±k ekibi, 2 gÃ¼nlÃ¼k olduÄŸu belirlenen kÄ±z bebeÄŸi Ã‡aycuma Devlet Hastanesiâ€™ne gÃ¶tÃ¼rdÃ¼.Â 

SaÄŸlÄ±k durumu iyi olan bebek,Â yeni doÄŸan servisinde bakÄ±ma alÄ±ndÄ±.Â  Jandarma bebeÄŸi terk eden anneyi bulmak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.

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