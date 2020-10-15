‘2 hafta sonra gönüllüleri alacağız’

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugüne kadar hava yoluyla yurt dışına gidenlere 490 bin 480 test yapıldığını bu taramalarda bin 226 kişide test pozitif çıktığını belirtti. Koca, özetle şöyle konuştu:

İKİ HAFTA SONRA: Daha önce bahsettiğim bir aşının üretim safhasına geçtiğini söylemiştim. İkinci aşının da çok yakın olduğunu ifade ettim. Birinci aşının dolumu bitti. Yarından itibaren sterilite aşamasına geçilmiş olacak. Bu çalışma iki hafta kadar sürmüş olacak. Aşı yapılacak kişilerin tespiti ve o kişiler üzerinde karantina ve uygulanacak, testlerle ilgili bir zaman dilimi söz konusu olmuş olacak. İki haftalık dönem sonrası gönüllüleri almış olacağız. İkinci aşı için üretim safhasına gelinmiş oldu. Zannediyorum bir ve iki hafta içerisinde gelişmeleri aktarmış oluruz.

10 KİŞİDEN FAZLA OLMAYACAK: İstanbul’da son bir ay içindeki vaka artışı ortalama yüzde 50 oranında. Ankara’da son bir ayda azalma yüzde 60 kadar oldu. Şu an kısıtlama anlamında herhangi bir tedbiri düşünmüyoruz. Aile içi bulaşın daha fazla olduğunu görüyoruz. Avrupa’da 6 kişiden fazla aile içinde olunmaması yaklaşımı olduğunu biliyoruz. Bilim Kurulumuz Türkiye olarak toplumsal farklılığımızı göz önüne alarak, evdeki kişilerle birlikte 10 kişiyi geçmemek şeklinde, aile içi temasların mümkün mertebe azaltılması konusunda tavsiye ve önerisi oldu.

VAKA TARTIŞMASI: Yeni normalleşme ile birlikte değişiklikle kesitsel taramaları yapma ihtiyacı hissedildi. Bir de saha taramaları var. Bu kesitsel taramalar, semptomlu olan kişilere yapılan çalışmalar değil. Bunu ayırmak anlamında temmuz ayında semptomu olan kişileri rehberimizde hasta olarak tanımlamıştık. Vatandaşa karşı sorumluluğumuzun gereği olarak o taramaları ilave etmediğimiz için hasta olarak kullanmış olduk. Bugün onları da yer yer, geçmişe dönük, kesitsel, mesela okullarda yapılacak taramalar olacak, çünkü pandemi ile mücadele dinamik bir mücadele. Bugün 490 bin testten bahsediyoruz havaalanında yapılmış olan. Yarın veya daha sonraki günler kesitsel çalışmalar yapılacak. 15’inden itibaren saha çalışmasına başlayacağız, elde ettiğimiz sonuçları vatandaşımızla paylaşıyor olacağız. Açıkladığımız rakamları DSÖ ile paylaşıyor olacağız. Bu anlamda kafa karışıklığının olmaması gerekiyor. Testi pozitif olan herkesi izole ediyoruz. Pozitif olan, semptomu olmayan kişi de bulaştırıcıdır, evet öyledir. Pandemide mücadelede bunu mutlak izole ediyor olmanız gerekiyor. İzole ettiğimiz yetmiyor, o kişinin filyasyonunu da yapıyoruz, temaslılarını da buluyor onları da izole ediyoruz. Bunları ayrıca HES’e de kaydediyoruz. Siz eğer bunu gizleyebilir durumda olursanız pandemi ile mücadele edemezsiniz. Vatandaşımıza ilk günden beri verdiğimiz bütün rakamların doğru olduğundan emin olunsun.

GRİP AŞISI GELDİ: Grip aşısı Türkiye’ye geldi. Riskli grubu tespit ediyoruz önümüzdeki günler uygulamaya geçilmiş olacak. Şu an sadece 1.5 milyon aşı gelmeyecek. Geçen yıl 1 milyon 350 bin aşı gelmişti. Bu yıl 1.5 milyondan fazla aşımız olacak. Daha da arttırma gayreti içindeyiz. Aşı Türkiye’de ruhsatlı ise bunu herkes getirip verebilir. Ruhsatlı değilse halk sağlığı alabilir.

Halk sağlığının alımını DMO üzerinden gerçekleştiriyoruz. Eğer TEB’in yurtdışında ruhsatlı bulduğu aşı varsa getirebilir. Ruhsatlı olmazsa halk sağlığı rahatlıkla alır.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI DÜŞÜNMÜYORUZ: Şu an herhangi ilave bir kısıtlamayı, sokağa çıkma yasağı gibi bir durumu asla düşünmüyoruz.

107 SAĞLIK ÇALIŞANI YAŞAMINI YİTİRDİ: Sağlık çalışanlarımız içinde testi pozitif olanların sayısı 40 bini geçti. Hayatını kaybedenlerin sayısının 107 olduğunu söyleyebilirim.

1671 yeni tanı 57 can kaybı

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu’na göre dün 115 bin 328 Kovid-19 testi yapıldı, 1671 kişiye hastalık tanısı konuldu. 57 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1396 kişi iyileşti. Böylece Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 298 bin 368’e çıktı. Toplam test sayısı 11 milyon 961 bin 670’e ulaştı. Hasta sayısı 340 bin 450, vefat sayısı 9 bin 14, ağır hasta sayısı 1418, aktif hasta sayısı 33 bin 68 oldu. Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5,9, yatak doluluk oranı yüzde 48,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65,4, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,7, ortalama temaslı tespit süresi 7,6 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,4 olarak kayıtlara geçti.