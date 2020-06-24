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24.06.2020 - 11:56 | | DHA

2 ilde uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

Malatya'da merkezli 2 ilde, uyuşturucu ticareti yapan ve 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda 12 kişi, gözaltına alındı.

2 ilde uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Malatya ve Siirt'te uyuşturucu ticareti yapan ve 'torbacı' denilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda arama yapılan adreslerde; 65 gram metamfetamin, 36 gram bonzai, 6 gram esrar, 148 uyuşturucu hap, 1 pompalı tüfek, 49 tüfek kartuşu ve 1 hançer ele geçirilirken, 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgulanmasına başlanırken, operasyon kapsamında adresinde bulunamayan 1 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.

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