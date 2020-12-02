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02.12.2020 - 18:46 | | AA

2 kardeş, aynı gün koronavirüsten hayatını kaybetti

Tokat'ın Niksar ilçesinde yaşayan Sevinç Demirel (64) ve kardeşi Ahmet Öksel (62) aynı gün koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Abla ve kardeşi bugün koronavirüs tedbirleri çerçevesinde toprağa verildi.

Tokat'ın Niksar ilçesinde oturan 2 çocuk babası Ahmet Öksel, kasım ayının başlarında yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrası durumu ağırlaşınca Tokat Devlet Hastanesi pandemi bölümünde tedaviye alındı. Öksel'in kısa süre sonra ilçeye bağlı Yarbaşı köyünde yaşayan ablası, 2 çocuk annesi Sevinç Demirel'in de koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Demirel de Erbaa Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaklaşık 1 aydır koronavirüs tedavisi gören Ahmet Öksel ve 17 gündür tedavi gören Sevinç Demirel dün hayatını kaybetti. Ahmet Öksel Niksar ilçe merkezinde, ablası Sevinç Demirel ise ilçeye bağlı Yarbaşı köyünde koronavirüs tedbirleri çerçevesinde toprağa verildi.

Abla kardeş aynı gün koronavirüse yenik düştüTokat’ta koronavirüs tedavisi gören abla, kardeş aynı gün hayatını kaybetti.
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