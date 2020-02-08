MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 2 katlı ahşap evde çıkan yangında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
ABONE OL
08.02.2020 - 15:02 | | DHA

2 katlı ahşap evde çıkan yangında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Bolu'nun Göynük ilçesinde, 2 katlı ahşap evde çıkan yangında Zeynep Şeker öldü, 4 kişi yaralandı.

2 katlı ahşap evde çıkan yangında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Göynük ilçesine bağlı Çayköy Köyü'nde, Hatice Ayhan’a ait 2 katlı ahşap evde, sabah saatlerinde yangın çıktı. Evden alevler yükseldiğini gören köylülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 Acil ekibi sevk edildi.

Yangına uyurken yakalanan Sebahattin Başer, Emine Başer, Hatice Ayhan ve Yaren Cemre Şeker, evden itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak çıkarıldı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Göynük Devlet Hastanesi’ne götürülen yaralıların evde bir kişi daha olduğunu söylemesi üzerine içeri giren itfaiye ekipleri, Zeynep Şeker’in cansız bedeniyle karşılaştı.

Şeker’in cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Eşiyle tartışan kadın, otogarda tabancayla havaya ateş ettiÇorum'da şehir dışına gitmek için otogara gelen S.S. adlı kadın, eşiyle tartıştıktan sonra tabancayla havaya ateş etti. Polisin etkisiz hale getirdiği kadın gözaltına alınırken, o anlar güvenlik kameralarınca görüntülendi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

2 katlı ahşap evde çıkan yangında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

2 katlı ahşap evde çıkan yangında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Personeli en mutlu şirketler açıklandı

Personeli en mutlu şirketler açıklandı

Milyonlarca kişiye ödenecek! 4 bin 100 lira...

Milyonlarca kişiye ödenecek! 4 bin 100 lira...

Suriye sınırında insanlık dramı

Suriye sınırında insanlık dramı

Sıradaki Haber