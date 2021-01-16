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16.01.2021 - 14:08 | | DHA

2 kişiyi vurdu! 'Onların beni öldürmesinden korktum'

Bursa'da tartıştığı Orhan Eren ve Orhan Aksu’yu av tüfeğiyle vurarak öldüren Levent K., adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilişi sırasında gazetecilerin "Neden yaptınız?" sorusuna, “Eski bir husumet, ölüm korkusu. Pişmanım” diye cevap veren şüphelinin polisteki ifadesinde, “Aramızda 15 gün önce tartışma çıkmıştı. Aracımda bulundurduğum otomatik tüfekle ikisine de ateş ettim. Onların beni öldürmesinden korktum” dediği öğrenildi.

2 kişiyi vurdu! 'Onların beni öldürmesinden korktum'

Olay, dün akşam, Osmangazi ilçesi Demirtaş Dumlupınar Mahallesi Sanayi Caddesi'nde meydana geldi. Levent K. (60), 10 V 0672 plakalı otomobiliyle geldiği caddede, husumetli olduğu Orhan Aksu  (35) ve Orhan Eren (40) ile karşılaştı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Levent K., aracından aldığı pompalı tüfek ile ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Orhan Aksu ve Orhan Eren, kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesleri üzerine olay yerine gelen trafik polisleri, Levent K.’yi silahıyla birlikte yakalayıp gözaltına alırken, bölgeye çok sayıda asayiş ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Aksu ve Eren'in hayatını kaybettiği belirlendi.  

GAZETECİLERE 'PİŞMANIM' DEDİ

Levent K., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Levent K., adliyeye götürülüşü sırasında kendisini görüntüleyen gazetecilerin "Neden yaptınız?" sorusuna "Eski bir husumet, ölüm korkusu. Pişmanım" diye cevap verdi.

KÜFÜR ETTİĞİ İÇİN KAVGA ETMİŞLER

Öte yandan şüphelinin polisteki ifadesinde, “Yaklaşık 15 gün önce Orhan Eren ve Orhan Aksu ile ganyan bayinde karşılaştık. Oyun oynarken küfür ettiklerini duydum ve uyardım. Ters cevap verip, artistlik yaptılar. Olay günü, tesadüfen oradan geçerken, araçta oturduklarını fark ettim. Çok kızgındım. Aracımda bulundurduğum otomatik tüfekle ikisine de ateş ettim. Onların beni öldürmesinden korktum” dediği öğrenildi.

Şüphelinin savcılık sorgusu devam ediyor.

Vergi kaçakçılığı ve nitelikli dolandırıcılığa operasyon! Kod adı: Siliciİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli eş zamanlı 50 ilde akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı ve nitelikli dolandırıcılık yapan bir suç örgütüne yönelik ''Silici" kod adlı operasyon gerçekleştirildi.
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