MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 2 Şubat Hadi ipucu sorusu: Atlas Okyanusu'nun en derin noktası neresidir?
ABONE OL
02.02.2020 - 13:39 |

2 Şubat Hadi ipucu sorusu: Atlas Okyanusu'nun en derin noktası neresidir?

2 Şubat Hadi İpucu sorusu belli oldu. Soru bu sefer coğrafyadan geldi. Online yarışma Hadi, "Atlas Okyanusu'nun en derin noktası neresidir?" sorusuna cevap arıyor.

2 Şubat Hadi ipucu sorusu: Atlas Okyanusu'nun en derin noktası neresidir?

Online bilgi yarışma platformu Hadi'nin 2 Şubat tarihli ipucu sorusu belli oldu. Yarışamada bir soru coğrafyadan geliyor. Saat 20.30'da başlayacak yarışmada bir soru şu şekilde: Atlas Okyanusu'nun en derin noktası neresidir?

CEVAP: PORTO RİKO ÇUKURU

Porto Riko Çukuru, Porto Riko'nun kuzey açıklarında, Milwaukee Derinliği'nde 8648 metre derinliğe ulaşan Atlas Okyanusu'nun en derin çukurluğu.

Antalya'da sıcak havayı fırsat bilenler sahillere akın ettiAntalya'da sıcak havayı fırsat bilen tatilciler denizde yüzüp, sahilde güneşlendi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Çığ altında kalan güvenlik korucusunun cansız bedenine ulaşıldı!

Çığ altında kalan güvenlik korucusunun cansız bedenine ulaşıldı!

1545 lira taksitle sıfır otomobil!

1545 lira taksitle sıfır otomobil!

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Sakın ödemeyin...

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Sakın ödemeyin...

Balık tezgahlarında fiyatlar

Balık tezgahlarında fiyatlar

Sıradaki Haber