2 Şubat Hadi ipucu sorusu: Atlas Okyanusu'nun en derin noktası neresidir?

Online bilgi yarışma platformu Hadi'nin 2 Şubat tarihli ipucu sorusu belli oldu. Yarışamada bir soru coğrafyadan geliyor. Saat 20.30'da başlayacak yarışmada bir soru şu şekilde: Atlas Okyanusu'nun en derin noktası neresidir?

CEVAP: PORTO RİKO ÇUKURU

Porto Riko Çukuru, Porto Riko'nun kuzey açıklarında, Milwaukee Derinliği'nde 8648 metre derinliğe ulaşan Atlas Okyanusu'nun en derin çukurluğu.