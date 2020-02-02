02.02.2020 - 13:39 |
2 Şubat Hadi ipucu sorusu: Atlas Okyanusu'nun en derin noktası neresidir?
2 Şubat Hadi İpucu sorusu belli oldu. Soru bu sefer coğrafyadan geldi. Online yarışma Hadi, "Atlas Okyanusu'nun en derin noktası neresidir?" sorusuna cevap arıyor.
Online bilgi yarışma platformu Hadi'nin 2 Şubat tarihli ipucu sorusu belli oldu. Yarışamada bir soru coğrafyadan geliyor. Saat 20.30'da başlayacak yarışmada bir soru şu şekilde: Atlas Okyanusu'nun en derin noktası neresidir?
CEVAP: PORTO RİKO ÇUKURU
Porto Riko Çukuru, Porto Riko'nun kuzey açıklarında, Milwaukee Derinliği'nde 8648 metre derinliğe ulaşan Atlas Okyanusu'nun en derin çukurluğu.