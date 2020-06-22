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22.06.2020 - 19:35 | | AA

2 yaşındaki çocuğun sonu oldu! Kahreden haber

Batman'ın Gercüş ilçesinde su birikintisine düşen 2 yaşındaki çocuk boğuldu.

2 yaşındaki çocuğun sonu oldu! Kahreden haber

Alınan bilgiye göre, Kırkat köyünde Hanım Nur Altun, oyun oynadığı sırada dengesini kaybederek su birikintisine düştü.

Ailesi tarafından sudan çıkartılan Altun, Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Buradan da Batman Devlet Hastanesine sevk edilen Altun, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

2 yaşındaki çocuğun sonu oldu Kahreden haber

Bakan Soylu, Bursa'dam yaşanan sel felaketi ile ilgili açıklama yaptıİçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bursa'da yaşanan sel felaketiyle ilgili son dakika açıklama yaptı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa'daki sel nedeniyle evi hasara uğrayanlara öncelikle 5 bin liraya kadar yardımda bulunacaklarını bildirdi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bursa'daki selden etkilenen köylerin birçoğunun orman köyü olduğunu, ORKÖY kapsamında bu köylere 2 milyon lira hibe desteği verileceğini bildirdi.
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