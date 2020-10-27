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27.10.2020 - 14:37 | | DHA

2 yaşındaki kızını son yolculuğuna kucağında uğurladı!

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde, nefes borusuna ekmek kaçması sonucu yaşamını yitiren 2 yaşındaki Zeynep Karakolcu, toprağa verildi. Seyhan Karakolcu kızının tabutunu, mezarlığa kucağında götürdü.

2 yaşındaki kızını son yolculuğuna kucağında uğurladı!

Olay, 18 Ekim'de Gölcük Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Süleyman ve Seyhan Karakolcu çiftinin kızları Zeynep Karakolcu, yediği ekmeğin soluk borusuna kaçması sonucu tıkandı ve nefes alamadı. Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Zeynep, burada yapılan ilk müdahalesi sonrası Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü. Yoğun Bakım Ünitesi'ne alınan Zeynep, dün doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.

Minik Zeynep, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye annesi Seyhan Karakolcu, babası Süleyman Karakolcu ve yakınları katıldı. Anne ve babanın cenaze namazı kılındığı sırada güçlükle ayakta durduğu görüldü. Seyhan Karakolcu, Zeynep'in tabutunun cenaze aracının arkasına konulmasına müsaade etmedi. Kızının tabutuyla aracın ön kısmına oturan anne, kızını mezarlığa kadar kucağında götürdü. Minik Zeynep'in cenazesi 17 Ağustos Mezarlığı'nda toprağa verildi.

 

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