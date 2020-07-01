2 yaşındaki Melek'ten 10 saattir haber yok...

Yeşilova Mahallesi'nde ikamet eden 8 çocuk babası Yücel Memiş‘in 2 yaşındaki kızı Melek'ten yaklaşık 10 saattir haber alınamıyor.

Komşularının yardımıyla çocuklarını arayan aile sonuç alamayınca durumu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve AFAD'a bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından evin önünden çay geçmesi nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğünden Su Altı Arama Kurtarma ekibi istedi.

Bölgeye ulaşan dalgıç polisler ve AFAD ekipleri suda arama çalışması başlattı.

Melek Memiş'in amcası Hüseyin Memiş, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2 yaşındaki yeğeninin evin önündeki bahçede kardeşleri ile oyun oynadıklarını söyledi.

Eve gelen kardeşlerin arasında Melek'i göremediklerini belirten Memiş, ''Melek'in evde olmadığını fark edince aramaya çıktık. Uzun bir süre aradık ama sonuç alamadık. Bunun üzerine polis ve AFAD ekiplerine haber verdik. Bizim evin yanında çay akıyor, çaya düşme ihtimali var. O nedenle suda arama yapılıyor. Şu ana kadar herhangi bir şey yok.'' diye konuştu.