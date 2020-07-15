‘20 bin 77 terörist içimizden temizlendi’

FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini belirten Akar, “15 Temmuz’da asil milletimize, devletimize, demokrasimize ve TSK’ya karşı tarihimizde görülmemiş bir ihanet sahnelenmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın yüksek siyasi liderliği, 7’den 70’e asker, sivil bütün fertlerin tek vücut halinde hain darbe girişimine karşı koyması, bu girişimi çok şükür akamete uğratmıştır” ifadelerini kullandı.

TSK’nın FETÖ’den temizlendikçe güçlendiğini belirten Akar, şöyle devam etti: “FETÖ ile mücadele kapsamında bugüne kadar 20 bin 77 terörist içimizden temizlenmiş, ihraç edilmiştir. Emekli olanların dahi peşleri bırakılmamış, bin 243 kişinin rütbesi geri alınmıştır. Haklarında idari işlemler devam edenlerle birlikte toplam 24 bin 60 kişi hakkında işlem yapılmıştır. OHAL sonrası Bakan kararıyla ihraç edilenlerin sayısı 5 bin 71 olup, geri dönenlerin sayısı ise 478’dir. Silahlı kuvvetlerimiz bu konudaki mücadelesini aralıksız devam ettirmektedir.”