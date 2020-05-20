20 Mayıs Koronavirüs SON DURUM tablosu erişime açıldı! - Ölü sayısı ve Vaka (test) sayısı kaça yükseldi bugün? - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Coronavirüs istatistik haritası Açıklandı

Tüm ülkemizde gündemin ana maddesi olan corona virüs ile ilgili son dakika gelişmeleri devam ediyor. Yurt genelindeki milyonlarca vatandaşlarımızı da yakından ilgilendiren hastalığın seyri ile ilgili gün be gün açıklamalar yapılıyor. Dünyada 200 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olan corona virüs ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20 Mayıs'taki son durumu bu akşam açıkladı. İşte corona virüste son durumu gösteren grafik tablosu...



TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?



(20 MAYIS ÇARŞAMBA)



BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 20.838



BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 972



BUGÜNKÜ CAN KAYBI: 23



BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 1.092

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 1.696.355



TOPLAM VAKA SAYISI: 152.587



TOPLAM CAN KAYBI: 4.222



TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 113.897



















