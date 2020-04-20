20.04.2020 - 18:21 |
20 Nisan Corona virüs Vaka sayısı ve Ölü sayıs sorgulama sayfası! CANLI Türkiye Koronavirüs haritası - Bugün ne kadar Test yapıldı? -
Tüm ülkemizde gündemin ana maddesi olan corona virüs ile ilgili son dakika gelişmeleri devam ediyor. Yurt genelindeki milyonlarca vatandaşlarımızı da yakından ilgilendiren hastalığın seyri ile ilgili gün be gün açıklamalar yapılıyor. Dünyada 163 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olan corona virüs ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20 Nisan'daki son durumu bu akşam açıklayacak. İşte corona virüste son durumu gösteren grafik tablosu...
Dünya genelinde 2 milyondan fazla kişiye bulaşan corona virüs ile ilgili son dakika gelişmeleri devam ediyor. Yurt genelindeki tüm vatandaşlarımızın oldukça merak ettiği Corona virüs son durumu ile ilgili en çok Corona virüsü vaka sayısı, can kaybı ve test sayısı ile ilgili sorularının cevapları aranıyor. İşte son zamanlarda oldukça vaka artışı gösteren ve Sağlık Bakanı Koca tarafından gün be gün açıklanan Türkiye koronavirüs haritasında son durum...
TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?
(19 NİSAN PAZAR)
BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 35.344
BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 3.977
BUGÜNKÜ CAN KAYBI: 127
BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 1.523
TOPLAM SAYILAR
TOPLAM TEST SAYISI: 634.227
TOPLAM VAKA SAYISI: 86.306
TOPLAM CAN KAYBI: 2.017
TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 11.976
Yerli solunum cihazları Başakşehir Şehir Hastanesi'ne teslim edildiBaykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, seri üretimine başlanan yerli solunum cihazlarına ilişkin, "İnşallah yüksek teknolojili medikal cihazlarda da kıvılcım olur, Milli Teknoloji Hamlesi'yle bu dönüşüm devam eder ve ülkemiz hak ettiği yere gelir. Bugün zaten dünyanın üretimde de, tedarikinde de çok zorluk çektiği cihazı, dışarıdan tedarik edilemeyen komponentlerine varıncaya kadar yerli olarak üretmiş olduk." dedi.