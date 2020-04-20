20 Nisan Corona virüs Vaka sayısı ve Ölü sayıs sorgulama sayfası! CANLI Türkiye Koronavirüs haritası - Bugün ne kadar Test yapıldı?

Dünya genelinde 2 milyondan fazla kişiye bulaşan corona virüs ile ilgili son dakika gelişmeleri devam ediyor. Yurt genelindeki tüm vatandaşlarımızın oldukça merak ettiği Corona virüs son durumu ile ilgili en çok Corona virüsü vaka sayısı, can kaybı ve test sayısı ile ilgili sorularının cevapları aranıyor. İşte son zamanlarda oldukça vaka artışı gösteren ve Sağlık Bakanı Koca tarafından gün be gün açıklanan Türkiye koronavirüs haritasında son durum...



TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?



(19 NİSAN PAZAR)



BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 35.344



BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 3.977



BUGÜNKÜ CAN KAYBI: 127



BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 1.523

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 634.227



TOPLAM VAKA SAYISI: 86.306



TOPLAM CAN KAYBI: 2.017



TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 11.976















