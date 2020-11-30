20 yaş altı, 65 yaş üstü ve tüm vatandaşlar için yeni sokağa çıkma yasağı saatleri belirlendi!

İki hafta önce yapılan Kabine Toplantısı sonrasında koronavirüse karşı alınan tedbirler bir hayli artmıştı. Hafta sonu günlerine kısıtlamalar gelmiş, hizmet veren işletmelerin mesai saatleri kısaltılmıştı. Bu tedbirlerin yanı sıra, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar için saatler belirlenmiş ve bu saatlerin dışında sokağa çıkmaları yasak olarak duyurulmuştu.

Bugün son dakika haberleri arasında yer alan Kabine Toplantısı'ndaki tüm detayları haberimizin içeriğine ekleyeceğiz. 15:35'te Beştepe'de başlayan ve 81 ili yakından ilgilendiren toplantıda hangi kararlar alındı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıda koronavirüse karşı yeni olarak hangi önlemler alındı? Hafta sonu kısıtlamaları devam edecek mi, hafta içi günlerine yeni yasaklar eklendi mi? 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların akıbeti ne oldu?

HAFTA İÇİ - HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ KAÇ?

Hafta içi her gün gece saat 21 ile sabah 5 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır. Bu kısıtlama hafta sonları cuma akşamı 21'den pazartesi sabahı 5'e kadar kesintisiz devam edecektir. Cumartesi pazar artık evlerimizdeyiz.

20 YAŞ ALTI - 65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ UZADI MI?

Hafta içi günlerinde 20 yaş altı vatandaşların 13:00-16:00 saatleri arasında dışarı çıkabiliyor, 65 yaş üstü vatandaşlar ise 10:00-13:00 saatleri arasında dışarı çıkabiliyor. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı, toplu taşıma araçlarını kullanamayacağı bildirildi.

YENİ TEDBİRLER

Evlerde gün, mevlit, taziye, yılbaşı kutlaması gibi insanların bir araya geleceği etkinlikler yapılamayacaktır.

Cenaze namazları yakınları dahil en fazla 30 kişiyle kılınacak nikahlar bu sayıyı geçemeyecektir.

Her alışveriş merkezi ve semt pazarı için aynı anda kabul edebilecekleri müşteri sayısını tek tek belirleyecektir.

Hamam, sauna, masaj salonu, yüzme havuzu lunapark gibi yerler faaliyetlerine ara verecektir.

Alışveriş merkezlerine girişlerinde HES kod uygulamasına geçilecektir.

Ana sınıfı ve benzeri eğitim kurumlarının faaliyetlerine ara verilecektir.

Kalabalık caddeler ile meydanlara girebilecek kişi sayısı sınırlanabilecektir.

50 kişiden fazla olan iş yerlerinde, iş yeri hekiminin gözetiminde mevcut iş sağlığı ve güvenliği uzmanı tarafından salgın tedbirlerinin uygulaması sıkı bir şekilde denetlenecektir.

Erdoğan, koronavirüs tedbirlerinin İçişleri Bakanlığı genelgesiyle düzenleneceğini ve salı gününden itibaren uygulanacağını bildirdi.