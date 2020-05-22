Geri sayım sürüyor! 15-20 yaş arası gençler saat kaçta sokağa çıkabilecek? 15-20 yaş arası gençlerin sokağa çıkma izni kaçta sona erecek?

15-20 yaş arası gençlerin sokağa çıkma izni saat kaçta başlayacak sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Koronavirüsün ülkemizde ortaya çıkmasının ardından risk grubunda yer alan 65 yaş üstü vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı getirildi. Belirli bir süre sonra hastalığın en az görüldüğü grup olan ve taşıyıcı olma özelliklerine sahip olan 20 yaş altı içinde sokağa çıkma yasağı getirildi. Yasakların ardından uzun bir süre evde hayatlarına devam eden yaş grupları için 4 Mayıs tarihinde gerçekleştirlen kabine toplantısının ardından belirli gün ve saatler içerisinde sokağa çıkma izni verildi. Bu hafta Çarşamba günü 0-14 yaş arası çocukların sokağa çıkmasının ardından gözler şimdide 15-20 yaş arası gençlere çevrildi. Peki 15-20 yaş arası gençler saat kaçta sokağa çıkacak?

20 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?

20 yaş altı sokağa çıkma izni 0-14 yaş ve 15-20 yaş için iki farklı günde yapılıyor.

20 yaş altı 20 Mayıs Çarşamba ve 22 Mayıs Cuma günleri iki grup halinde sokağa çıkmayı sürdürecektir. 15-20 yaş arası gençler bugün 11:00-15:00 saatleri arasında dört saat süreyle dışarıya çıkabilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,"Bayramın birinci günü olan 24 Mayıs pazar günü saat 14:00 ile 20:00 saatleri arasında 65 yaş üstü vatandaşlarımız yine sokağa çıkabilecekler." dedi.

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?

20 Mayıs Çarşamba ve 22 Mayıs cuma günü 20 yaş altı belirli saat dilimi ve günlerde dışarı çıkabilecek.

0-14 yaş grubu 20 Mayıs Çarşamba günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecek.

15-20 yaş grubu ise 22 Mayıs Cuma günü dışarı çıkacaklar.