20 yaş altı hangi saatler arasında sokağa çıkabilecek? 20 yaş altında olan gençler ve çocuklar sokağa ne zaman çıkabilecek?

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kararının duyurulmasının ardından koronavirüs tedbirleri 20 Kasım Cuma gününden itibaren uygulanmaya başlandı. Kabine toplantısının hemen ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan hali hazırda yürürlükte olan 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağının yanı sıra 20 yaş altı (çalışanlar hariç) içinde yeni bir duyuru yayımlanana kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağı açıklanmıştı. Bu kapsamda 20 Kasım tarihinde başlayan tedbirler kapsmaında 20 yaş altı bireylerin sokağa çıkabilecekleri saatler yayımlanan koronavirüs genelgesi ile duyuruldu

20 YAŞ ALTI GENÇLER VE ÇOCUKLAR HANGİ SAATLER ARASINDA SOKAĞA ÇIKABİLECEK?

20 yaş altında yer alan bireyler 13:00-16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. Çalışanlar yasakta muaf tutulacak.

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI ÇALIŞANLAR İÇİN GEÇERLİ Mİ?

İşyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI NE KADAR?

Sokağa çıkma yasağına uymayanlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3 bin 150 TL idari para cezası kesiliyor.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KORONAVİRÜS SALGINI YENİ TEDBİRLER'DE 20 YAŞ ALTI İLE İLGİLİ ŞU DETAYLAR YER ALDI;

Bu çerçevede 17.11.2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda 20.11.2020 Cuma günü saat 20:00 den itibaren geçerli olacak şekilde;

Tüm illerimizde; 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız gün içerisinde 10:00 ila 13:00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlarımız (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) ise gün içerisinde 13:00 ila 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup (işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç), bu saatler dışında ise belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır.

Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları 10:00 ­20:00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaftır. Bu doğrultuda ilk uygulama olarak 21 Kasım Cumartesi günü saat 20:00 den 22 Kasım Pazar günü saat 10:00 a kadar ve 22 Kasım Pazar günü saat 20:00 den 23 Kasım Pazartesi 05:00 saatine kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.