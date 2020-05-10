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10.05.2020 - 11:37 |

20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman başlıyor? 0-14 yaş sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı bugün 4 saatliğine esnetilirken uzun süredir evlerinden çıkmayan 20 yaş altı gençler ve çocuklar kendileri için gelen yasağın ne zaman sona ereceğini araştırıyor. Sıklıkla sorulan soru ise '20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman başlıyor? 0-14 yaş sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?' şeklinde...

20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman başlıyor? 0-14 yaş sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

 

65 yaş üstü vatandaşlar haftalar sonra sokakla tanıştı sıra geldi 20 yaş altı gençler ve çocuklarda... Evde bunalan gençler ve çocuklar kendilerine verilen iznin bir an evvel gelmesini beklerken '20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman başlıyor? 0-14 yaş sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?' soruları sıklıkla soruluyor.

20 YAŞ ALTI NE ZAMAN SOKAĞA ÇIKACAK?

20 yaş altı için esneme iki grup halinde uygulanacak.

0-14 yaş grubu hafta içinde, 13 Mayıs Çarşamba günü, yine 11.00 ile 15.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle tahditli olarak dışarı çıkartılabilecek.

15-20 yaş grubu ise 15 Mayıs Cuma günü, yine aynı şartlarda ve aynı saatlerde dışarı çıkarak, hava alıp dinlenebilecek. Kurallara riayet düzeyine bakarak, sonraki haftalarda da aynı uygulamayı devam ettirilecek.

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