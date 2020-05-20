0-14 yaş arası çocuklar hangi saatler arasında sokağa çıkacak? 20 yaş altı sokağa çıkma izni saat kaçta başlayacak/sona erecek?

20 yaş altı sokağa çıkma izni saat kaçta başlayacak sorusu gençler tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Corona virüsün ülkemizde ortaya çıkmasının ardından geçen süre zarfından risk grubunda olan 65 yaş üstü için sokağa çıkma yasağı uygulaması başlatıldı. Sonraki süreçte bulaş riskini eve taşıyabilecek ve çok fazla belirti göstermeyen grup olan 20 yaş altı içinde sokapa çıkma yasağı kararı alındı. Alınan kararların ardından uzun bir süredir evde yaşamlarına devame eden 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için geçtiğimiz haftalarda alınan kararla haftada bir gün ve belirli saat dilimleri arasında sokağa çıkma izni verildi. Bugün 0-14 yaş arası çocuklar sokağa çıkacak? Peki Sokağa çıkma izni saat kaçta başlayacak?

20 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?

20 yaş altı sokağa çıkma izni 0-14 yaş ve 15-20 yaş için iki farklı günde yapılıyor.

20 yaş altı 20 Mayıs Çarşamba ve 22 Mayıs Cuma günleri iki grup halinde sokağa çıkmayı sürdürecektir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,"Bayramın birinci günü olan 24 Mayıs pazar günü saat 14:00 ile 20:00 saatleri arasında 65 yaş üstü vatandaşlarımız yine sokağa çıkabilecekler." dedi.

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?

20 Mayıs Çarşamba ve 22 Mayıs cuma günü 20 yaş altı belirli saat dilimi ve günlerde dışarı çıkabilecek.

0-14 yaş grubu 20 Mayıs Çarşamba günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecek.

15-20 yaş grubu ise 22 Mayıs Cuma günü dışarı çıkacaklar.