20 yaş altı sokağa çıkma saatleri! 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman, otobüse binebiliyorlar mı?

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Koronavirüs salgını için çeşitli alanlarda birçok tedbir alındı. Koronavirüs tedbirleri arasında 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı da yer alıyor. Peki 20 yaş altı sokağa çıkma saatleri neler? 20 yaş altı toplu taşımaya binebiliyor mu?

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ NELER?

20 yaş altı bireyler gün içerisinde belirlenen saatlerde sokağa çıkabiliyorlar. Saat 13.00-16.00 saatleri arasında 20 yaş altı bireyler sokağa çıkabiliyorlar. Belirtilen saatler dışında 20 yaş altının sokağa çıkması yasak.

20 YAŞ ALTI TOPLU TAŞIMAYA BİNEBİLİYOR MU?

20 yaş altı toplu taşıma ile ilgili ayrıntı Yeni Kısıtlama ve Tedbirler Genelgesi'nde şöyle yer aldı; 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımızın 18.11.2020 tarihli ve 19161 sayılı Genelgemizle belirlenen saatler içerisinde (10.00-­13.00, 13.00­-16.00 saatleri arası) şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanmalarının kısıtlanması