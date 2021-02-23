20 yaş altı sokağa çıkma saatleri neler? 20 yaş altı sokağa çıkma yasakları ne zaman kaldırılacak?

20 yaş altı sokağa çıkma saatleri merak konusu olmaya devam ediyor. Koronavirüs pandemisi nedeniyle Aralık ayında yeniden hayatımıza giren koronavirüs yasakları halen devam ediyor. Bu kapsamda yüksek risk grubunda olan 65 yaş üstü vatandaşlara getirilen sokağa çıkma yasağının ardından virüsün yayılımında süper taşıyıcı görevi gördüğüne inanılan 20 yaş altı içinde sokağa çıkma yasağı kararı alınmıştı

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN KALDIRILACAK?

20 yaş altı sokağa çıkma yasağının vaka sayılarında istenilen seviyeye gerilemesinin ardından kaldırılması bekleniyor.

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ NELER?

20 yaş altı bireylerin sokağa çıkma saatleri 13:00-16:00 arasında! 20 yaş altı bireyler bu saat dilimleri arasında sokağa çıkabiliyor