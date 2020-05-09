20 yaş altı sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? İzin günleri hangi günler, saat kaçta?

Corona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararlar arasında bulunan 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkma yasağı sürüyor. Uzun süredir devam eden yasakta yeni kararlar alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bu hafta sonu başlayacak uygulamanın işleyişinde herhangi bir sorun olmadığı takdirde sürecin sürekli olarak devam edeceği duyuruldu. Peki20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne kadar? sorusunun ardından 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek, izin günleri hangi günler, saat kaçta? soruları yoğun ilgi görüyor. İşte 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı hakkında merak edilenler...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI NE KADAR?

Sokağa çıkma yasağına uymayanlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3 bin 150 TL idari para cezası kesiliyor.

20 YAŞ ALTI NE ZAMAN SOKAĞA ÇIKACAK?

20 yaş altı için ise bu esnemeyi iki grup halinde uygulayacağız.

0-14 yaş grubu hafta içinde, 13 Mayıs Çarşamba günü, yine 11.00 ile 15.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle tahditli olarak dışarı çıkartılabilecek.

15-20 yaş grubu ise 15 Mayıs Cuma günü, yine aynı şartlarda ve aynı saatlerde dışarı çıkarak, hava alıp dinlenebilecek. Kurallara riayet düzeyine bakarak, sonraki haftalarda da aynı uygulamayı devam ettireceğiz."

65 YAŞ ÜSTÜ NE ZAMAN SOKAĞA ÇIKACAK?

İlk müjdemiz 65 yaş üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımızadır. 65 yaş üstü gruba, ilk etapta, sokağa çıkma sınırlandırması günlerinin birinde ve 4 saat süreyle, yürüme mesafesiyle tahditli olarak dışarı çıkabilme imkanı getiriyoruz. İlk uygulamayı da bu hafta sonu 10 Mayıs Pazar günü 11.00 ile 15.00 saatleri arasında gerçekleştiriyoruz.