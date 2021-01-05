20 yaş altı sokağa çıkma yasağı hangi günler ve saatlerde var? 20 yaş altı toplu taşımaya, otobüse binebilir mi?

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. 20 yaş altı gün içerisinde belirlenen saatlerde dışarı çıkabiliyor. Diğer saat dilimlerinde ise 20 yaş altı bireyeler için sokağa çıkma yasağı bulunuyor. Peki 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri neler, toplu taşımaya, otobüse binebilir mi?

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

20 yaş altı belirlenen saatler arasında dışarı çıkabiliyor. 20 yaş altı 13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabiliyor. Diğer saat dilimlerinde 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

20 YAŞ ALTI TOPLU TAŞIMAYA BİNEBİLİYOR MU?

20 yaş altı toplu taşıma detayı Yeni Kısıtlama ve Tedbirler Genelgesi'nde şu şekilde yer aldı; 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımızın 18.11.2020 tarihli ve 19161 sayılı Genelgemizle belirlenen saatler içerisinde (10.00-­13.00, 13.00­-16.00 saatleri arası) şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanmalarının kısıtlanması