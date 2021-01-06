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06.01.2021 - 11:25 |

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? 20 yaş altı dışarı çıkma saatleri neler, toplu taşımaya binebiliyorlar mı?

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ayrıntıları araştırılan konular arasında bulunuyor. Pandemi nedeniyle çeşitli alanlarda önemli tedbirler alındı. Sokağa çıkma yasakları ise alanın önlemler arasında bulunuyor. 20 yaş altı gün içerisinde belirlenen saatlerde dışarı çıkabiliyor. 20 yaş altı yasağının ne zaman biteceği, ne zaman olduğu ve toplu taşıma ayrıntısı merak ediliyor. Peki 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek, hangi saatlerde dışarı çıkabiliyorlar, toplu taşımaya binebiliyorlar mı?

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? 20 yaş altı dışarı çıkma saatleri neler, toplu taşımaya binebiliyorlar mı?

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı gün içerisinde uygulanıyor. 20 yaş altı sokağa çıkma yasağının yanı sıra toplu taşıma ile ilgili ayrıntılar bulunuyor. Yasağının biteceği tarih merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri neler, toplu taşıma kullanabilir mi?

20 YAŞ ALTI TOPLU TAŞIMAYA, OTOBÜSE BİNEBİLİYOR MU?

20 yaş altı toplu taşıma detayı Yeni Kısıtlama ve Tedbirler Genelgesi'nde şu şekilde yer aldı; 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımızın 18.11.2020 tarihli ve 19161 sayılı Genelgemizle belirlenen saatler içerisinde (10.00-­13.00, 13.00­-16.00 saatleri arası) şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanmalarının kısıtlanması

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı belirlenen saatler dışında uygulanıyor. 13.00 ila 16.00 saatleri 20 yaş altı sokağa çıkabiliyor.

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