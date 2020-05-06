20 yaş altı ne zaman sokağa çıkacak, yasak kalktı mı? 20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman, hangi gün?

20 yaş altının sokağa çıkma yasağı ile ilgili detaylar merakla araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Kabine Toplantısı sonrası gündeme dair açıklamalar gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 yaş altının sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili önemli bilgiler paylaştı. Peki 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı, ne zaman bitecek?

20 YAŞ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Huber Köşkü'nde video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'ndan sonra açıklamaar yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu açıklamalarda bulundu:

"Sağlık Bakanlığımız, ülkemizdeki tüm sektörlerde normalleşme sürecinde uygulanacak salgın tedbirlerine ilişkin rehber dokümanlar hazırlayarak ilgili kurumlara göndermeye başladı. Tüm kurumlar ve işletmeler, faaliyetlerini bu rehber dokümanlardaki kurallara uygun şekilde yürütecek. İlk müjdemiz 65 yaş üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımızadır. 65 yaş üstü gruba, ilk etapta, sokağa çıkma sınırlandırması günlerinin birinde ve 4 saat süreyle, yürüme mesafesiyle tahditli olarak dışarı çıkabilme imkanı getiriyoruz. İlk uygulamayı da bu hafta sonu 10 Mayıs Pazar günü 11.00 ile 15.00 saatleri arasında gerçekleştiriyoruz.

20 yaş altı için ise bu esnemeyi iki grup halinde uygulayacağız. 0-14 yaş grubu hafta içinde, 13 Mayıs Çarşamba günü, yine 11.00 ile 15.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle tahditli olarak dışarı çıkartılabilecek. 15-20 yaş grubu ise 15 Mayıs Cuma günü, yine aynı şartlarda ve aynı saatlerde dışarı çıkarak, hava alıp dinlenebilecek. Kurallara riayet düzeyine bakarak, sonraki haftalarda da aynı uygulamayı devam ettireceğiz."