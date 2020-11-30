20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman, saatleri neler, hafta içi var mı? 20 yaş altı sokağa çıkma süresi azalacak mı?

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ile ilgili detaylar merak ediliyor. Koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz günlerde 20 yaş altına tekrar sokağa çıkma yasağı getirildi. Belirli saatlerde ise sokağa çıkma izni verildi. Bugün gerçekleşecek Kabine Toplantısından 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ile ilgili karar gelip gelmeyeceği ise merak konusu. Peki 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri neler, izin süreleri azalacak mı?

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ NELER?

81 ilde 20 yaş altı vatandaşlar yani (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) gün içerisinde 13:00 ila 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecekler ve bu saatler dışında sokağa çıkmaları yasaklandı.

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA İZİN SÜRESİ AZALACAK MI?

Hürriyet gazetesinden Erdinç Çelikkan'ın haberine göre, Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda toplantıdan çıkması muhtemel bazı kararlar şöyle:

İki haftadır hafta sonları saat 20.00’den sabah saat 10.00’a kadar uygulanan sokağa çıkma yasağı salgının ilk günlerindeki gibi tüm güne yayılabilir.

Havaların soğumasına paralel olarak yüksek risk grubunda olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların her gün dışarı çıkabildiği 3 saatlik sürenin azaltılması da planlanıyor.

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLE İLGİLİ DETAYLAR...

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı Koronavirüs Salgını Yeni Tedbirleri İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular'da 20 yaş altı ile ilgili şu detaylar yer aldı;

20 yaş altında olup da üniversitelerde yüz yüze eğitim gören öğrenciler ile profesyonel veya milli sporcu olanlar sokağa çıkma kısıtlamasından muaf mıdır?

Bazı üniversitelerde teknik eğitim veren mühendislik fakültesi/tıp fakültesi gibi bölümlerde yüz yüze eğitim devam etmektedir. Bu yaş grubundaki öğrencilere durumlarını belgelemeleri amacıyla üniversite yönetimince ders programını gösterir şekilde özel bir belge verilecek olup, bu belgenin gerektiğinde ibrazı ile 20 yaşın altındaki öğrenciler bu yaş grubu için getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacaktır.

20 yaş altı profesyonel veya milli sporcular, profesyonel veya milli sporcu olduklarını belgelemeleri kaydıyla sportif faaliyetleri (müsabaka, antrenman, bu amaçlarla seyahat vb.) kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacaktır.

20 yaş altı genç ve çocuklar şehir içi veya şehirlerarası yolculuğu nasıl yapacaklar?

20 yaş altı gençler ve çocuklarımız 30.05.2020 tarih ve 8558 sayılı Genelgemizde belirlenen çerçeve içerisinde yanlarında veli/vasisinin bulunması şartı ile herhangi bir belge aranmaksızın şehir içi ve şehirlerarası yolculuk yapabileceklerdir.

Çocuklarını kreş ya da bakıcıya bırakmak zorunda olan ebeveynlerin çocuklar için getirilen kısıtlama saatlerinde çocuklarını getirip götürmesi mümkün müdür?

29.05.2020 tarih ve 8483 sayılı Genelgemiz çerçevesinde sokağa çıkma kısıtlamasına tabi çocuklarımız ve gençlerimizin ihtiyaca göre bakıcıya, aile büyüklerine, kreş veya gündüz bakımevlerine gidebilmesi ve kısıtlama getirilen saat dilimleri içerisinde veli/vasilerinin nezaretinde yolculuk yapabilmesi mümkündür.

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI ÇALIŞANLAR İÇİN GEÇERLİ Mİ?

İşyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç.