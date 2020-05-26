0-14 yaş arası çocuklar yarın sokağa çıkabilecek mi? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman sona erecek?

Sokağa çıkma izinleri uzunca bir süredir evlerinde vakit geçirmek zorunda kalan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü için umut ışığı oldu. 4 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen kabine toplantısında alınan kararlar ile 65 yaş üstü ve 20 yaş altında olanların belirli gün ve saaat dilimleri arasında sokağa çıkma izni verileceği duyuruldu. İlk olarak 65 yaş üstü vatandaşlar 10 Mayıs tarihinde sokağa çıktı. Sokağa çıkma izni 20 yaş altında ise iki grup halinde gerçekleştirilmeye başlandı. İlk grup olan 0-14 yaş arası çocuklar Çarşamba günleri 15-20 yaş arası gençler ise Cuma günleri dört saat süre ile sokağa çıkmaya başladı. Sokağa çıkma sınırlandırması altında olan yaş grupları yapılan uygulamadan oldukça memnun kalsalarda sürenin yetersizliğinden dert yananlarda oldu. Peki 0-14 yaş arası çocuklar ve 15-20 yaş arası gençler ne zaman sokağa çıkabilecek?

0-14 YAŞ SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?

0-14 yaş sokağa çıkma izni bu hafta 27 Mayıs Çarşamba saat 11:00 - 15:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek

15-20 YAŞ ARASI SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?

15-20 yaş arası gençler ise 29 Mayıs Cuma günü saat 11:00 - 15:00 saatleri arasında sokağa çıkma iznine sahip olabilecek.