19.05.2020 - 09:52 |
20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman sona eriyor? 0-14 ve 15-20 yaş arası sokağa çıkma izni ne zaman?
20 yaş altı milyonlarca kişi geçen hafta çarşamba ve cuma günleri iki grupta sokağa çıktılar. Bu hafta yine 4 saatlik de olasa sokağa çıkmak için can atan çocuklar ve gençler kendileri için verilen tarihi bekliyor. Bu nedenle '20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman sona eriyor? 0-14 ve 15-20 yaş arası sokağa çıkma izni ne zaman?' soruları art arda soruluyor.
20 yaş altı gençler ve çocuklar tekrar dışarı çıkmak için gün sayıyor. Yasağın bir an evvel kalkmasını isteyen milyonlarca kişi tarih konusunda net bilgi almak için '20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman sona eriyor? 0-14 ve 15-20 yaş arası sokağa çıkma izni ne zaman?' diye soruyor. İşte konuya ilişkin detaylar...
20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?
20 Mayıs Çarşamba ve 22 Mayıs cuma günü 20 yaş altı belirli saat dilimi ve günlerde dışarı çıkabilecek.
0-14 yaş grubu 20 Mayıs Çarşamba dışarı çıkabilecek.
15-20 yaş grubu ise 22 Mayıs Cuma günü dışarı çıkacaklar.
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